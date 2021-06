הכוכב הבא 2021 פרק 2 הנס של נועה יוספאן

הדמעות של שירי מימון אחרי "כל יום כמו נס" ששרה נועה יוספאן לא היו דמעות תנין. השיר הציף אותה ברגשות בגעגועיה לגיטריסט יונתן פריג' ז"ל שהלך לעולמו בשנה שעברה מדום לב, והוא בן 41 בלבד. ההתרגשות הזו לא היתה מתרחשת אלמלא הגרסה המופלאה של יוספאן לשירו של אמיר דדון, "כל יום כמו נס". הנס הזה של אינטרפרטציה החושפת מחדש שיר ומעצימה אותו קורית לעיתים נדירות. יש שירים שבעקבות ה"כיסוי" הם "מתגלים" מחדש. שירו של דדון דדון עוסק בפער תחושה קולקטיבית – "ואין שומר בעולם", ובין תחושה אישית – "שמור עליה אני מבקש". נס הוא מאורע המיוחס להתערבות של ישות עליונה. יש מאמינים הרואים בנס הוכחה לקיומו של האל. אמיר דדון מוכן לדבר "עם ההוא שאפשר", אבל לא ממש מאמין בנסים. הייאוש זועק מהשיר, עובר ממלנכוליות של טון קודר לזעקה מלודרמטית שמשדרת את תחושות הייאוש והחרדה. התברר כי גם אחרי הביצוע העוצמתי של דדון, יש מקום לצמרור מחודש. יוספאן העניקה לשיר פרשנות אישית מאוד, וביצעה אותו באיזון מופלא בין אמירה לרגש, בטונים שטיפסו בהדרגה לשיא המתבקש.

לביצועים מהסוג הזה מצפים מ"הכוכב הבא" במתכונתו החדש שאינה מכוונת איורוויזיון. היא מאפשרת גיוון והתמקדות בעיקר – בבחירת שיר נכונה, בביצוע איכותי, בעיבוד משדרג.

בשיר "Natural Woman" כמו אתה לא מצפה שזמרת תגיע לאיכויות שיאפילו על אריתה פרנקלין. אנאל משה לא התיימרה, אבל היא חשפה את איכויות השירה שלה לאורך, לרוחב ולעומק בביצוע ששילב ריתם נ' בלוז ורוק.

גם לי-ים כהן היא סול סינגר בעלת יכולות מהסוג הזה, בעלת יכולות קוליות נדירות. לרוע מזלה היא "נפרדה" מהסולם של "And I'm Telling You" המזוהה עם ג'ניפר האדסון. בבחירת השיר היתה העזה אבל גם הימור, כי זה שיר קשה מאוד לאודישן. בהימור לי ים נכשלה.

מי שנשמעת כמו מי שאין אתגר שהיא אינה יכולה לעמוד בפניו היא תמר עזרן, ה"חננה" של הפרק הזה, רק בת 16, אבל איזה טווח קולי ואיזה ביטחון. היא שרה "Anyone" של דמי לובאטו, והציגה מנעד מדהים מהסוג שמקבלים אצל דיוות שירה, שילוב של עוצמה + אינטיליגנציה, כזו שאינה לוקחת שבויים. מועמדת להגיע רחוק.

נאור אורמיה הגיע לתחרות כשמאחוריו קילומטרז' של קריירה – הקלטות והופעות. זמר כמוהו צריך ללכת עלשינוי והתחדשות, לא על לעיסת חומרים מוכרים בהופעה מוחצנת מדי. זה לא קרה באודישן הזה. אולי בהמשך.

קרן פלס נתנה כחול לשליו לוי על הסלסול של שליו לוי דווקא על רקע חוסר הבשלות והניסיון שלו – כי הוא נשמע לה "כזה ילד ששר טבעי". גם פלס ממשיכה כאן קו שיפור אימפולסיבי, לא מקצועי. שופטים אחרים בקושי "הגיעו" לתחרות. הנחמדות של סטטיק ובן אל, וה"התפרעות" של איתי לוי אינה מעלה ואינה מורידה. בידור של ידוענים. הייתי מצמצם את שולחן השופטים למקצוענים בלבד.

נועה יוספאן "כל יום כמו נס"

תמר עזרן – Anyone

אנאל משה 17 "Natural Woman"

נאור אורמיה 28 "נכון להיום"

לי-ים כהן 23 "And I'm Telling You"

תמר עזרן 16 "Anyone"

שליו לוי "חיים שלמים"

נועה יוספאן 21 "כל יום כמו נס"

הכוכב הבא פייסבוק