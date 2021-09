הכוכב הבא 2021 ציונים לשופטים!

השופטים הם השחקנים הראשיים בתוכניות ריאליטי מוסיקה. יש להם היתר לומר כל מה שבא להם. הבעיה מתחילה כששופט מחליט שהוא ה"סיפור" של התוכנית ולא המתמודד. מפיקי התוכנית בוחרים אותם לפי מדדי רייטינג פוטנציאליים. היכולת המקצועית שלהם אינה מהווה פקטור מחייב. הביקורת עליהם קלושה. אומרים מה שאומרים, וגם אם דברי שטות אומרים – המנחים ימרחו את העניין ויעברו לשלב הבא. מבחינת מפיקי התוכנית – ערכם מבחינת אחוזי צפיה גבוה מזה של המתמודדים, אחרת איך נסביר את המספר הגבוה של השופטים. אז הגיע הזמן למעט ביקורת על מי שקובעים את גורלם של המתחרים הצעירים.

קרן פלס

קרן פלס מי שמחלקת כחולים וחיוכים מדושנים בקלות לעיתים בלתי נסבלת, יכולה ליפול לפתע על מתמודד ולתת לו אדום בטיעונים מופרכים, שאפילו היא אינה יכולה להסביר אותם. לא אשכח איך באודישן של אברהם דה קרביליו בעונת 2019 היא אמרה על הביצוע המעולה שלו ל – Who You Are: קרן פלס "זה היה כל כך מושלם, שזה לא עשה לי טוב!"

באודישן של דניאל זילברשטין (השיר Believe) העירה של קרן פלס, שהכוכב הבא אינה תחרות לבחירת זמרים, אלא למי שיכולים לעשות דרך, או למי שיש לו פוטנציאל לעשות קריירה… פלס אפילו הרגישה בשטות: בתחרות כן בוחרים זמרות וזמרים, ואין זה סותר את העובדה שהבחירה סוללת בפניהם דרך לקריירה. לתמר עזרן היא אמרה על "אם זו אהבה" – אחרי שאמדורסקי שיבח, "אולי פיספסתי אבל … דאגתי לך בגלל הביצוע הכואב. ועל כך היה האדום! . יותר חמור מכך – ההערה שלה לעזרן על הבצוע ל– Mad World של להקת "טירס פור פירס": "תאמיני לי. אגיד לך רק את האמת. את זמרת פגז בעיני. את שרה מדהים. היה לך ביצוע מטורף-מטורף. אנחנו בוחרים מי יעלה לגמר. יש פה מיליון שקל בשביל להתחיל קריירה. אני כמו חברה טובה, כמו אמא, כמו אחות אומרת – את לא במקום הזה"… רגע, הבנתם?! סתם אדום ללא שום נימוק משכנע לגופו של הביצוע!

על הביצוע של עזרן ל – She Wolf של סיה, שזכה לכחולים מכל השופטים, אמרה פלס על האדום שנתנה: "אנחנו פה בשירות מה שנקרא מוסיקה ישראלית. לא שאסור לשיר באנגלית, אבל אני לא יודעת לייצג שום דבר שקשור בזה (באנגלית? – י.ח), ואצלי זה עובד מתוך הגלגלים בראש (לגמרי לא מהלב?! – י.ח) . את זמרת אדירה, אבל לא מצליחה להבין איפה זה בפרקטי יפגוש את הפרס שיש לנו להציע, שזאת הזדמנות למישהו. זאת אומר – אני לא רואה את זה מתניע (מה זה ה"זה" – י.ח?) לכדי קריירה כרגע בארץ. היתי מתה שאם תשארי, תשירי לי בעברית פעם אחת – פשוט רגע שאצליח לפגוש אותך במקום שלי". מישהו הבין? פלס כבר כמה שנים ליד שולחן השופטים, והיא נתנה כחולים בשפע על ביצועים באנגלית, אז מה פשר הנאום הכבד הזה שהיא הרביצה לתמר עזרן? עזרן רק בת 16. יש לה פוטנציאל נפלא להפליג אל קריירה מבטיחה. העולם אינו עוד פרובינציה ישראלית מגלומנית אלא כפר אוניברסלי גדול.

מה הסיפור הזה של שיקולים על פי "גלגלים בראש". הרי פלס שופכת לאגרים של דמעות, שהמקור שלהן אינו בראש אלא מהלב. דמעותיה זלגו כשאורית שלום שרה Hello של ליונל ריצ'י. זה לא הגיע מ"גלגלי הראש". הלב שלה רטט נוכח Against All Odds ששרה נועה יוספאן באנגלית! פלס פה בשירות של מה שנקרא שיפוט מקצועי לא של "מוסיקה ישראלית" אלא של מוסיקה באשר היא, אבל ממשיכה לחרטט למתמודדים צעירים ומוכשרים את המוח בקשקושי השטויות שלה.

לאדר כגן ששר "מלאך" של אביב גפן היא אמרה: "אני מעדיפה אותך על פני אלפי זמרים שפותחים פה וג'ורה"… לפתוח ג'ורה לידיעת פלס זה לקלל. האימפולסיביות של השופטת לא ובילה אותה למקומות טובים. (ציון 4)

איתי לוי

כשאיתי לוי נותן אדום כנגד כל הכחולים לצידו, אנחנו לעיתים מרימים גבה, ומצפים ממנו לנימוק פוקח עינים ואוזניים, ואז מתברר שאין לו. הוא עצמו לא יודע על מה האדום שנתן. כשאתה לא יודע מה להגיד – אל תגיד. לוי הפך במהלך העונה הזו לליצן בשולחן השופטים, צורח, מתלהם, קופץ, עולה על השולחן, מפריז בשבחים סתמיים וכמעט לעולם לא מנתח את החלטותיו לעניין. ה"התפרעות" של איתי לוי אינה מעלה ואינה מורידה. הוא בעיקר נוכח, והנוכחות שלו היא העיקר, גם מהסיבה שההפקה צנסה כל עונה לאייש את שולחן השופטים במי שמייצג את הז'אנר המזרחי. (ציון 3)

נינט טייב

ליבי לנינט טייב. יש לי תחושה שהתפקיד היה קשה לה., לא תאם את האישיות שלה. היא מהיחידים בשולחן השופטים שהתייחסה לגופם של עניינים, בנימוקים הגיוניים, ביכולת לאבחן דקויות, בשיפוט על פי איכויות נטו, אלא שבשלב מסוים גם היא כנראה הרגישה, שאין לה עוד מה לתרום לתוכנית, והסתפקה בסופרלטיבים שלא העלו ולא הורידו. היתה לי לעיתים תחושה שהיא אפילו מסתגלת כשופטת לפורמט, מסתנכרנת עם ההומור המטורלל של המנחים, מתחככת עם שירי מימון, מנינט אני לא דורש להסתחבק. שתישאר במסגרת היושרה העכשווית שלה, כלומר להיות קודם כל שופטת, ופחות לרצות את הצרכים הבידוריים של התוכנית. רוב הזמן – הקפידה על כך. נינט, למשל, מצאה בדואט של ליה שקד ומירה סמונדייב ל"מהמרחקים" ששרה במקור גלי עטרי יופי בקשר המיוחד ביניהן בשיר הזה. היא תרגמה את הטעויות, הנגיעות ההדדיות והציחקקים – ליתרון מקסים, והיא צדקה.(ציון: 7)

סטטיק ובן אל

שופטים על תקן אלילי נוער ידוענים, שאינם תורמים כמעט דבר לתוכנית ומתבססים לעיתים על תגובת הקהל. "שתיכן רוק סטאריות" זרק להן סטטיק לאנאל משה ולתמר עזרן. שניהם עובדים בשירות הרייטינג. לא נשכח את הדמעות של בן אל תבורי למשמע "אבא" ששר מתן לוי. מבחינת התחרות – הישג רייטינגי ממדרגה ראשונה. נאמין שלא היו אלו לא דמעות תנין, אבל יש לזכור שבן אל הגיע לתוכנית על תקן של שופט – לא לספת המטופל . ברוב תוכניות "הכוכב הבא", מי שהשמיע דברים הוא סטטיק, בן זוגו לצמד – שבדרך כלל מהלל ומשבח כמעט אוטומטית. בן אל לעומתו – שותק או מחייך. (סטטיק – 5 בן אל – 3)

שירי מימון

פה ושם היו לה כמה הערות נכונות למתמודדים, אבל בגדול בעונה הזו היא נשמעה הכי פחות חדה ועניינית בהשוואה לעונות קודמות. פיזרה הרבה הערות סרק סתמיות, ואפילו החן והדיענמיקה שלה לא תמיד נכחו בתוכניות של העונה הזו. (ציון: 6)

אסף אמדורסקי

נכון, ההערות שלו למתמודדים נשמעות הכי מקצועיות , לעיתים מדויקות וקולעות לגופו של הביצוע, אבל אסף אמדורסקי כנראה עדיין לא החליט איך הוא שופט: על פי טעמיו המוסיקליים או על פי רמת הביצוע, וגם לעיתים – שופט מדי לחומרה, בטיעוני סרק אולי כדי להצדיק את דימויו כהקשוח ביותר בין השופטים. לנבו קנר הוא נתן אדום על "אהבנו" של אביב גפן, כי הוא הבליט את "הצדדים הסנטימנטליים" של השיר, וסנטימנטליות יתר לא עובדת על אמדורסקי. האדום שלו להילוקי, שעשתה אינטרפרטציה אישית מוצלחת על "זוט עני" המוכר מהביצוע הגרוע של אלה לי, היה למרות שהודה כי יש לה "סגנון מעוצב".

אז כן, אמדורסקי צריך לעשות ישיבה עם עצמו ולהחליט – מה הם קריטריוני השיפוט שלו, כדי ליצור איזושהי אחידות מייצרת אמינות.

במקרים רבים אחרים דייק – כמו בשבחים שחלק לתמר עזרן על – Mad World של להקת "טירס פור פירס" על כך לקחה שיר "קר" והעניקה לו נשמה, רגש, עוצמה פנימית. (ציון: 7)

הכוכב הבא פייסבוק