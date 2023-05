הכוכב הבא 2022 הלוק החדש של אסף אמדורסקי

מה חדש? אסי עזר הוא אותו אסי עזר. רותם סלע – רותם סלע. נינט – נינט. אבל מה קרה לאסף אמדורסקי? אותו אסף אבל פחות עשר שנים. צעיר ואופנתי. שאלתם מה חדש בהכוכב הבא 2022? – אסף אמדורסקי – הלוק החדש. זה כמעט כל מה שחדש בפרק הראשון של העונה החדשה. קרן פלס? לא השתנתה לנו. אומרת למתחרים דברים, שגם אני לא מבין. מבחינתה אפשר עכשיו לסגור הבסטה. כבר הכתירה את הזוכה של העונה הבאה (מיטב שרמן)

הכוכב הבא עונה חדשה. מתחילים בסולד אאוטים של תמיר גרינברג. אכן מקדם מכירות מעולה. לרשימה מוסיפים את מרגי, רביב כנר, אלה לי, נטע ברזילי, ואלרי חמאתי.

ואז חוזרים לשגרת התחרות, וכאן אין כמעט על מה לכתוב הביתה. שגרת התחרות – זה הביטוי. כשכרמי גלסנר (19) הודיע שהוא הולך לשיר Out Here On My Own של ניקה קוסטה מהשמונים, בא לי לסגור את הטלוויזיה, אבל אז הגיע קאבר, שהראה שגם שיר שחוק עד דוק יכול לחיות מחדש בגרסה מדויקת של עוצמה ונשמה.

ההפקה ניצלה את הסבתא התימניה של ליבי פנקר (24) בוגרת בית הספר למוסיקה עונה ראשונה, לעשות צחוקים. הנכדה הפריחה מחדש את "הפרח בגני" בסלסול מעודן ונקי.

עומר יפת טיפס במעלה סולם הרגש במהלך חידוש "השיר שלנו", נגיעה נוסטלגית בשופטים נינט את דנקר. ליאם בניסטי הוכיחה יכולת קולית טובה מאוד בגרסה ל – Dancing With The Devil המוכר מדמי לובאטו. הפעם אמדורסקי חזר להיות אמדורסקי כשנתן אדום יחיד סתמי, רק כדי להזכיר לנו שהוא לא לגמרי השתנה לנו.

מיטב שרמן שרה "רואה לך בעינים" של אתי אנקרי, וזכתה לכחול מאיתי לוי אחרי 15 שניות. הייתי מוציא לו אדום על התזזית. מצד שני, שרמן היתה ראויה לכחול חזק, הרימה את השיר לגבהים אמוציונאלים מרטיטים, טענה את השיר בעוצמה של רוקרית מיומנת.

