הכוכב הבא 3 חייך אכלת אותה

ללא כרטיס לאירוויזיון בסוף העונה, מחפשים בהכוכב הבא בנרות להמציא עצמם מחדש. כל עוד זה לא קורה (נו טוב, בכל זאת נינט) – שולפים טריקים משומשים כמו – תוכנית מתיחות. מתיחות תמיד עבדו – אין שום סיבנה שלא יעבדו גם הפעם. הכינו את הציבור לאודישן המגה-מגה-מגה מפתיע. קורבן המתיחה מתן לוי בן 22, הוזמן לאודישן על תפקיד בן אל תבורי בסרט על חייו. בסופו של דבר, כל העולם ידע. רק לא הוא. כשהתעלול נחשף וכולם צחקו, הגיע הזמן לשיר. על הגרסה שלו ל"חומות חימר" של רחל שפירא ומרגלית צנעני קיבל הנמתח 98%. למפיקי התוכנית רווח: שברו את קו השגרה בטריק הכי באנאלי שאפשר לנקוט בו.

נחזור למוסיקה בלי שטקים ובלי טריקים. הולכת להיות עונה אטרקטיבית. גילינו עוד זמרת בעלת פוטנציאל להגיע עד מעמד מליון השקל. שמה ים אדם אזולאי בת 18 שעשתה קאבר ל – cuz I Love You של ליזו . בשיחות אותה – צנועה, כמעט ביישנית. כשפתחה מבערים, הפכה את ההתרגשות לאנרגיות בביטחון בימתי, בשליטה קולית יוצאת מהכלל.

אהבתי גם את הוייב של אלה לביא (21) בתם של השחקן עמוס לביא ז"ל והשחקנית אוולין הגואל. היא שרה Crazy in Love של ביונסה. גם כאן – פוטנציאל של זמרת דוברת עברית שעוברת בקלות לר-נ-ב באנגלית,חצי דיבור חצי שירה, סול וראפ, ועוצמות גרוב בלתי נלאות.

יש לי תחושה עד לשלב הזה של האודישנים, שהזמרים (הזכרים) מתחרים על משבצת הפופ המזרחי: דויד מאיר זיטון פתח את הפרק הזה בגרזה ל"אושר לדקה" המוכר מאורי בן ארי. שר במינימום מאמץ, בחספוס טבעי מובנה. גם הנמתח מתן לוי הוכיח נוכחות קולית ייחודית בגרסה שלו ל"חומות חימר" בצבע קולי בלעדי, בדיוק, בסלסול אסלי.

השופטים הם חלק מפולחן הרייטינג בתוכנית ריאליטי מוסיקה. ההיחשפות שלהם היא לא רק פונקציה שיפוטית מקצועית, אלא לחם ושעשועים.

נוכחותה של קרן פלס לעיתים הזויה. זה קורה למי שעפה על עצמה ומתנתקת ממה שקורה באמת על הבמה וממה שמצפים מממנה לעשות. בסוף האודישן של ים אדם אזולאי היא נתנה הרצאה מדוע ברור שהמתמודדת יכולה להיות … חברה שלה. כמעט שום מילה על הביצוע. ליעל מיליצ'ר, הסטודנטית למשפטים ופסיכולוגיה, ששרה "ויטני" של שירי מימון היא נתנה "כחול", למרות שבדברי ההסבר התכוונה ל"אדום" – על בחירת שיר לקויה, על ביצוע חלש. אז למה כחול? – "חשבתי שבשיר אחר את יכולה להיות מעניינת"… אמרה פלס. מילים פשוטות – הכחול ניתן למיליצ'ר על שיר שעדיין לא הושר.

איתי לוי נמצא כאן על תקן של בדרן נחמד. את ה"אדום" לו לאלה לביא ששרה Crazy In Love הוא נימק ב"לא התפוצץ לי" או "לא פיצץ אותי" וגם הוסיף למתמודדת: "אני מקווה שאת מקבלת את זה בהבנה ומבינה למה התכוונתי". אני אומר לאיתי לוי: אלה לביא ממש לא הבינה למה התכוונת עם הראש תאב הפיצוצים שלך.

והערה אחת לסיום לאסף אמדורסקי. את האדום שלו לדויד מאיר זיטון ששר "אושר לדקה" הוא נימק כך: "אתה שר טוב מאוד, אבל אני מאמין שאני פה כדי לקדם מוסיקה שאני רוצה לקדם"… אומר לאמדורסקי: אם עדיין לא הבנת כי אתה משולם כדי לשפוט איכות זמרים ולא את הז'אנרים שהם מייצגים סוג המוסיקה שאתה חפץ ביקרה – אני מרשה לעצמי לעדכן אותך בשם ההנהלה.

