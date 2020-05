געגוע למלודיות ולעיבודים המשכרים של המודי בלוז. האוסף מקיף שירים מ-30 שנות להקה, nפסגות בכתיבה של ג'סטין הייווארד Justin Hayward וג'ון לודג' John Lodge. השירים רצים מ – Go Now של 1964, שהיה הלהיט הגדול של הלהקה בבריטניה, ועד I Know You're Out There Somewhere של 1988. באמצע, ב-1967, יציינו נאמני הפרוג רוק, נולד האלבום Days Of Future Past, "ימים של עתיד שחלף" בו הרחיבה vkvev את השירים שלה בטקסטים הגותיים' וגם בעיבודים חבירה לתזמורת סימפונית (תזמורת הפסטיבלים של לונדון)

מי שמגיע לאוסף בגלל Nights In White Satin, אחד הלהיטים הטחונים על גלי המיינסטרים, יוכל לגלות משהו מהקשת המוסיקלית של הלהקה הזו, שהייתה מבחינתי הרכב חובה בימים שהקשבתי לפופ המכושף שלה בעל האלמנטים הקלאסיים. כמבוא למוסיקה של הלהקה – אוסף יעיל של 17 שירים משבעה אלבומים המציג בין השאר את הפנים המיסטיות, הפסיכודליות של המודי בלוז, שהשתקפו גם בעיצוב הפסיכודלי-חלומי-אגדתי של עטיפות התקליטים.

Go Now Tuesday Afternoon (Forever Afternoon) – The Moody Blues, The London Festival Orchestra, Peter Knight Nights In White Satin – The Moody Blues, The London Festival Orchestra, Peter Knight Ride My See-Saw Voices In The Sky Question The Story In Your Eyes Isn't Life Strange I'm Just A Singer (In A Rock And Roll Band) Blue Guitar – Justin Hayward, John Lodge Steppin' In A Slide Zone Forever Autumn – Justin Hayward The Voice – The Moody Blues, New World Philharmonic Gemini Dream – The Moody Blues, New World Philharmonic Blue World Your Wildest Dreams I Know You're Out There Somewhere

The Very Best of The Moody Blues

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: