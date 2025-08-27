המודי בלוז Hall Of Fame ההופעה ברויאל אלברט הול

לא הופעת רוק – קונצרט רוק במלוא מובן המילה. מאז אמצע שנות ה-60, ארבעת חברי המודי בלוז (במקור "5" שכללו את הקלידן מייק פינדר שהחליט לפרוש מהלהקה ב-1978), ג'סטין הייוורד, ג'ון לודג', ריי תומאס (שעזב את הלהקה) וגרים אדג', מעולם לא זנחו את נוסחת התזמורת/רוק הייחודית שלהם. ב-40 השנים שחלפו מאז אלבומם הפורץ דרך "Question of Balance", הם לקחו את המוזיקה לגבהים חדשים.

ההופעה הזו (פורמט DVD למחפשים) המגובה על ידי תזמורת מלאה (לא הרכב מקומי כפי שהיה נהוג בסיבובי הופעות רבים שלהם), מציגה את המודי בלוז בצורתם המורכבת ביותר. רבים אינם מודעים לכך שבאלבום DAYS OF FUTURE PAST שלהם, שהוליד את הלהיטים Tuesday Afternoon ו-Nights in White Satin, הפסקול התזמורתי המקורי אבד. בצפייה ובהאזנה ל-DVD הזה הייתם נשבעים שתזמורת האולפן היא שהקליטה את היצירה הפנומנלית הזו. מהפתיחה ועד לביצוע הדרן של RIDE MY SEE-SAW, הלהקה נשמעת רעננה ונמרצת כמו בימים בהם היא החלה את דרכה.

ארבעת החברים כבר לא צעירים, אבל אם הייתם עוצמים את העיניים כשה-DVD מתנגן, הייתם חוזרים להתחלה. וכן, יש גם שלושה שירים "חדשים": English Sunset, Words You Say, Haunted, שמעולם לא שמעתי קודם לכן, אבל נהניתי מהם מאוד. "Isn't Life Strange", נשמע טרי כמו ביום בו יצא במקור.

ה-DVD הזה הוא תזכורת מרעננת עד כמה המודי בלוז היא פנומנלית; ואיך ימי העתיד שעבר לעולם לא יחלפו, וימשיכו לנצח אל העתיד.

