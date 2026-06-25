המוסד להתעורר
שׁוּב – שָׁעוֹן מְכֻוָּן לַמַּטָּרָה
סוֹדוֹת אֲרוּזִים בַּמְּגֵרָה
הַבֹּקֶר אַתָּה נִשְׁאָר חָסֵר
תָּקוּעַ בְּתוֹךְ הִלּוּךְ חוֹזֵר
זֶה שׁוּב פַּעַם אוֹתוֹ מֵיתָר שֶׁמִּתְפּוֹצֵץ
וְאָז שׁוּב פַּעַם וְשׁוּב
לְהִתְרַסֵּק אֶל הַקְּרָשִׁים
לְהִתְנַתֵּק מֵהַחוּטִים
וְאָז שׁוּב פַּעַם, שׁוּב פַּעַם לְהִתְעוֹרֵר
אֵיךְ כָּל הַשֵּׁדִים שֶׁבַּפִּנָּה
שׁוּב מִתְפָּרְצִים בְּלִי הַזְמָנָה
וְאוֹתוֹ הַכַּפְתּוֹר פִּתְאוֹם נִפְרָם
וּמִי שֶׁאַתָּה כְּבָר נֶעְלָם
וְזֶה שׁוּב פַּעַם אוֹתוֹ הַבַּיִת מִתְמוֹטֵט
וְאָז שׁוּב פַּעַם וְשׁוּב
לְהִתְרַסֵּק אֶל הַקְּרָשִׁים
לְהִתְנַתֵּק מֵהַחוּטִים
וְאָז שׁוּב פַּעַם, שׁוּב פַּעַם לְהִתְעוֹרֵר