המועמדים לפרסי הגראמי לשנת 2025 נחשפו ביום שישי בבוקר. ביונסה הוסיפה לשיא כל הזמנים עוד 11 מועמדויות, ואחריה קנדריק לאמאר, צ'רלי XCX ובילי אייליש עם שבעה כל אחד. לביונסה יש כעת בסך הכל 99 מועמדויות לגראמי בקריירה – יותר מכל אמן/ אמנית – אבל היא עדיין לא זכתה בפרס העליון של האקדמיה להקלטות, אלבום השנה.הזוכים ייחשפו באירוע בלוס אנג'לס ב-2 בפברואר.

מועמדת בפעם הראשונה לשיר ותקליט השנה צ'אפל רואן עם "!Good Luck, Babe".היא גם מתמודדת על האמן החדש הטוב ביותר.

11 המועמדויות על COWBOY CARTER הפכו אותה לאמנית המועמדת ביותר באירוע השנה,. בילי אייליש, קנדריק למאר ופוסט מאלון הגיעו כל אחד לשבע מועמדויות, "Not Like Us" של לאמאר מתמודד גם על "שיר השנה". בילי אייליש מועמדת לכל שלושת הפרסים הגדולים של האירוע: אלבום השנה (Hit Me Hard And Soft), שיא השנה ושיר השנה (“Birds of a Feather”). היא זכתה בשיר השנה ב-2024 עבור "What Was I Made For" מ – Barbie. גם טיילור סוויפט מועמדת לכל שלוש הקטגוריות הגדולות, לאחר הזכייה שלה באלבום השנה Midnights לשנת 2024, והפעם על האלבום The Tortured Poets Department

ALBUM OF THE YEAR

"André 3000 – “New Blue Sun

"Beyoncé – “Cowboy Carter

"Billie Eilish – “Hit Me Hard and Soft

"Chappell Roan – “The Rise and Fall of a Midwest Princess

"Charli XCX -“Brat

"Jacob Collier – “Djesse Vol. 4

"Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet

"Taylor Swift – “The Tortured Poets Department

RECORD OF THE YEAR

The Beatles – “Now and Then”

Beyoncé -“Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli XCX – “360”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift Featuring Post Malone – “Fortnight”

SONG OF THE YEAR

Shaboozey – “A Bar Song" (Tipsy)

"Billie Eilish -“Birds of a Feather

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile

Taylor Swift – “Fortnight” [ft. Post Malone]

"Chappell Roan – “Good Luck, Babe

"Kendrick Lamar – “Not Like Us

"Sabrina Carpenter -“Please Please Please

"Beyoncé – “Texas Hold ‘Em

BEST NEW ARTIST

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

BEST POP SOLO PERFORMANCE

Beyoncé – “Bodyguard”

Sabrina Carpenter -“Espresso”

Charli XCX – “Apple”

Billie Eilish -“Birds of a Feather”

Chappell Roan -“Good Luck, Babe!”

BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE

Gracie Abrams ft. Taylor – “Us”

Beyoncé Featuring Post Malone – “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica – “The Boy Is Mine”

Lady Gaga & Bruno Mars -“Die With a Smile”

BEST RAP ALBUM

Common & Pete Rock -“The Auditorium Vol. 1”

Doechii – “Alligator Bites Never Heal”

Eminem – “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”

Future & Metro Boomin – “We Don’t Trust You”

J. Cole – “Might Delete Later”

BEST RAP PERFORMANCE

Cardi B – “Enough (Miami)”

Common & Pete Rock Featuring Posdnuos – “When the Sun Shines Again”

Doechii -“Nissan Altima”

Eminem – “Houdini”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – “Like That”

Glorilla – “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

BEST COUNTRY ALBUM

Beyoncé – “Cowboy Carter”

Post Malone -“F-1 Trillion”

Kacey Musgraves -“Deeper Well”

Chris Stapleton – “Higher”

Lainey Wilson – “Whirlwind”

BEST ROCK ALBUM

The Black Crowes – “Happiness Bastards”

Fontaines D.C. -“Romance”

Green Day -“Saviors”

Idles -“TANGK”

Pearl Jam – “Dark Matter”

The Rolling Stones – “Hackney Diamonds”

Jack White – “No Name”

BEST ROCK PERFORMANCE

The Beatles – “Now and Then”

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

Green Day – “The American Dream Is Killing Me”

Idles – “Gift Horse”

Pearl Jam – “Dark Matter”

St. Vincent – “Broken Man”

BEST R&B ALBUM

Chris Brown – “11:11 (Deluxe)”

Lalah Hathaway – “Vantablack”

Muni Long -“Revenge”

Lucky Daye – “Algorithm”

Usher – “Coming Home”