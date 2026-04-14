המופע Voyage של ABBA הגיע לציון דרך של 4 מיליון מבקרים

להקת ABBA חגגה את ציון דרך מדהים של המבקר ה־4 מיליון במופע Voyage. מופע הרזידנסי פורץ הדרך שמציג גרסאות דיגיטליות (CGI) של ארבעת חברי הלהקה, המופיעים ב־ABBA Arena שנבנה במיוחד עבור ההופעה במזרח לונדון. מאז השקתו ב־2022, . Voyage חצה את רף מיליון המבקרים באפריל 2023, וכעת, נכון לסוף השבוע האחרון, המספר הזה כבר הוכפל פי ארבעה, עדות למעריצים שהגיעו מכל רחבי העולם כדי להיות חלק מהחוויה הזו.

בארבע השנים מאז עלייתו, ABBA Voyage הגיע ל – 1,415 מופעים, כאשר הקהל בילה יחד יותר מ־141,500 שעות בצפייה. השיר Dancing Queen לבדו נוגן במשך 4,800 דקות. יותר מחמישה מיליון נסיעות בוצעו ברכבת ה־Docklands Light Railway אל המקום בתחנת Pudding Mill Lane, כאשר צופים הגיעו גם ממקומות רחוקים כמו דנידין שבניו זילנד – מרחק של 11,873 מייל. בסך הכול היו 7,075 החלפות תלבושות.

המגזין NME סיקר את המופע ב־2022, ובביקורת נלהבת של חמישה כוכבים כתב: "אמני רוק ופופ מזדקנים ודאי ינסו לחקות את הרעיון, אך יהיה להם קשה להתקרב לחוויה של ABBA Voyage. מבחינתנו, אנחנו מקבלים בברכה את שליטי ה־ABBAtar החדשים שלנו, ולו רק על כך שהחזירו לנו את השירים הללו בדרך חדשה ושמחה לחלוטין.

בני אנדרסון, חבר הלהקה: "זה מדהים – זה עלה על כל חלום שיכולתי לדמיין. איכשהו הצלחנו להגיע לדורות חדשים, בנס כלשהו. אני לא יודע איך, אבל זה קרה. אני מניח שלסרט המוזיקלי משנת 2008, Mamma Mia!, היה חלק בכך שדורות חדשים ממשיכים להגיע."

לגבי עתיד המופע, הוסיף: "אנחנו מקווים להישאר במקום הזה כמה שיותר זמן. אנחנו מקווים שיארחו אותנו עוד שנים רבות, ואולי נבנה העתקים נוספים של המופע במקומות אחרים – באסיה, אוסטרליה וצפון אמריקה. יש הרבה מפיקים וערים שאנחנו כבר מדברים איתם על כך. כל אחד מהם ידרוש לפחות שנתיים של בנייה, אבל יהיו הכרזות לקראת סוף השנה הזו או בתחילת השנה הבאה לגבי היעדים הבאים שלנו. כלומר, אם אנחנו הולכים לשם – ואנחנו הולכים."

ABBA Voyage הוא מופע קבוע (residency) שבו חברי ABBA מופיעים על הבמה – אבל לא פיזית, אלא בדמות אווטרים דיגיטליים (“ABBAtars”) שנראים כמו הלהקה בשנות השיא שלה.המופע מתקיים באולם ייעודי בשם

ABBA Arena בלונדון, שנבנה במיוחד עבור החוויה הזו. המופע נפתח בשנת 2022, ומאז ממשיך לרוץ בהצלחה גדולה עם ביקוש גבוה לכרטיסים

איך זה עובד? נעשה שימוש בטכנולוגיית motion capture מתקדמת. חברי הלהקה עצמם (כולל Agnetha Fältskog ו־Benny Andersson) צולמו והוקלטו כדי ליצור את הדמויות. חברת Industrial Light & Magic (שעבדה גם על סרטי Star Wars) פיתחה את האפקטים המופע כולל ביצועים ללהיטים הגדולים כמו “Dancing Queen”, “Waterloo”, “Mamma Mia”, שילוב של מוזיקה חיה (נגנים אמיתיים על הבמה) עם הדמויות הדיגיטליות, אפקטים של תאורה, סאונד ותפאורה ברמה גבוהה מאוד

זו אינה הקרנה רגילה – אלא חוויה שמרגישה כמו הופעה אמיתית המאפשרת “להחזיר לבמה” אמנים כפי שהיו בצעירותם. המופע נחשב לאחד השימושים המתקדמים ביותר בטכנולוגיה במוזיקה חיה