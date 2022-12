המכוניות You Might Think

סולן המכוניות ריק אוקאסק כתב את השיר העל בחורה שחושבת שהוא משוגע, אחרי שחיזר אחריה למרות שהיתה קשה להשגה. השיר זכה בפרס סרטון השנה הראשון אי פעם בטקס פרסי הווידאו של MTV. הוא גבר על "מותחן" מאת מייקל ג'קסון ו"רוקיט" של הרבי הנקוק, בין השאר. השיר שוחרר בפברואר 1984, כסינגל הראשון של האלבום Heartbeat City הגיע למקום השביעי בארצות הברית ולמקום השמיני בקנדה. . בבריטניה הגיע השיר רקלמקום ה-88. הוא שימש בסדרת הטלוויזיה האמריקאית BrainDead משנת 2016.

הסרטון היה מאוד מתקדם לתקופתו, מהראשונים שנעשה בהם שימוש באפקטים ממוחשבים. תמונתו של הזמר/גיטריסט ריק אוקאסק הופיעה בסצנות מונפשות שונות – כזבוב, מטפס על האמפייר סטייט בילדינג, כדי למשוך את תשומת הלב של הבחורה. את מושא חיבתו גילמה הדוגמנית סוזן גלאגר. ההפקה היתה של מוט לאנג, שעבד גם עם Def Leppard ו-AC/DC.

הפקת הסרטון התארכה, ובהתחלה הוא שודר ללא הזבוב, שעדיין לא היה מוכן. את האפקטים הנראים בסרטון ניתן ליצור בקלות בימינו, אבל ב-1984 היצירה והעיבוד של החומר הזה היו מייגעים וגזלו זמן רב.

The Cars הוקמה בבוסטון בשנת 1976. החבורה עלתה מסצנת הגל החדש בסוף שנות ה-70, היא כללה אליוט איסטון (גיטרה מובילה), גרג הוקס (קלידים), ריק אוקאסק (גיטרה מקצב), בנג'מין אור ( גיטרה בס), ודיוויד רובינסון (תופים). אוקאסק ואור חלקו שירה מובילה. אוקאסק היה כותב השירים הראשי של הלהקה.

ה-Cars היו בחזית המיזוג של רוק גיטרות של שנות ה-70 עם הפופ המסונתז שהפך פופולרי בתחילת שנות ה-80. רוברט פאלמר, מבקר מוזיקה של ה"ניו יורק טיימס" ו"רולינג סטון", תיאר את הסגנון המוזיקלי של המכוניות: "הם לקחו כמה מגמות עכשוויות חשובות אך שונות – מינימליזם פאנק, טקסטורות סינתיסייזר וגיטרות של רוק אמנותי, נגעו תחיית הרוקבילי של שנות ה-50 וערבבו אותם לתערובת אישית".

הלהקה הוציאה שבעה אלבומים. היו לה 10 להיטים בטופ טן. התפרקה ב-1988 והתאחדה מחדש ב-2010 לצורך הקלטת אלבומה האחרון Move Like This. הופעתה האחרונה עם ריק אוקאסק נערכה ב-2018 בטקס הכנסתה להיכל הרורנרול בארה"ב. שנה לאחר מכן הוא נפטר ממחלת לב.

You might think I'm crazy/ To hang around with you

Maybe you think I'm lucky/ To have something to do

But I think that you're wild/ Inside me is some child

You might think I'm foolish/ Or maybe it's untrue

(You might think) you might think I'm crazy

(All I want) but all I want is you

You might think it's hysterical/ But I know when you're weak

You think you're in the movies/ And everything's so deep

But I think that you're wild/ When you flash that fragile smile

You might think it's foolish/ What you put me through

(You might think) you might think I'm crazy/ (All I want) but all I want is you

And it was hard, so hard to take/ There's no escape without a scrape

You kept it going ’till the sun fell down/ You kept it going

Well you might think I'm delirious/ The way I run you down

But somewhere sometimes, when you're curious

I'll be back around

Oh I think that you're wild/ And so uniquely styled

You might think it's foolish/ This chancy rendezvous

(You might think) you might think I'm crazy/ (All I want) but all I want is you

All I want is you/ All I want is you

Writer/s: Ric Ocasek