המלחין האגדי ברט בכרך מת בגיל 94

ברט בכרך, מגדולי המלחינים במוסיקה הקלה מת בגיל 94. בכרך שהופיע בישראל באמפי שוני ב-2013, הלחין משך שישה עשורים מאות שירים, 50 מהם היו להיט טופ טן במצעדי הפזמונים, מתוכם תשעה במקום הראשון. הוא זכה בשלושה פרסי אוסקר ושמונה פרסי גראמי כולל פרס מפעל החיים היוקרתי.

בין להיטיו הגדולים – Walk on By, Raindrops Keep Falling on my Head, Close To You, I Say A Little Prayer ועוד.

בכרך החל ללמוד פסנתר בבית ספר יסודי. הוא הושפע מאמני הבי בופ בג'אז הוא כדיזי גילספי וצ'רלי פרקר. בתום לימודי מוזיקה והלחנה בתיכון ובאוניברסיטה, החל את דרכו המקצועית כמנצח ומעבד.

שיריו כיכבו במצעדים משנות החמישים. בין מבצעי שיריו – פרנק סינטרה, החיפושיות, ברברה סטרייסנד, ארית'ה פרנקלין, דיון וורוויק, אלביס פרסלי. בכרך היה אורח כבוד של "אמריקן איידול" בארבעה גמרים שונים כשהמתמודדים ביצעו את שיריו והשתתף בגמר של "רוקדים עם כוכבים" האמריקאית. בכרך חתום על שורה של להיטים מפסקולים: Alfie, What' new pussycat?, The .Look of Love, Baby Boom, Raindrops keep falling on my head .באביב 2013 אמור לצאת ספרו האוטוביוגרפי "Anyone Who Had a Heart".

צילום: מרגלית חרסונסקי

ברט בכרך ההופעה באמפי שוני 2013

Burt Bacharach – Raindrops Keep Fallin' On My Head

Dionne Warwick and Burt Bacarach Medley