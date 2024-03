הממונים על העיזבון של שינייד אוקונור מבקשים מטראמפ להפסיק להשתמש במוזיקה שלה

הממונים על העיזבון של הזמרת שינייד אוקונור מדונלד טראמפ להפסיק להשתמש במוזיקה שלה בעצרות הפוליטיות שלו.

טראמפ השמיע בחודש שעבר את השיר הידוע ביותר של אוקונור Nothing Compares 2 U באירוע קמפיין במרילנד. טראמפ מתמודד להיות המועמד הרפובליקני לנשיאות לקראת הבחירות בארה"ב בנובמבר.

בהצהרה משותפת של הממונים על עזבונה של אוקונור והלייבל הוותיק שלה Chrysalis Records נאמר: "לאורך כל חייה, ידוע ששינייד אוקונור חיה לפי קוד מוסרי חזק המוגדר על ידי כנות, טוב לב, והגינות כלפי בני האדם.

"אין זה מוגזם לומר ששינייד הייתה נגעלת, פגועה ונעלבת אם עבודתה הייתה מוצגת בצורה שגויה על ידי מישהו שהיא עצמה כינתה 'שטן תנכי'".

ההצהרה סיכמה: "כשומרי מורשתה, אנו דורשים מדונלד טראמפ ומקורביו לחדול מלהשתמש במוזיקה שלה באופן מיידי".

הגרסה של אוקונור ל-Nothing Compares 2 U שנכתב ע"י פרינס הייתה ארבעה שבועות במקום הראשון בבריטניה ב-1990. אוקונור מתה ביולי האחרון בגיל 56. חוקר מקרי המוות מסרו כי היא מתה "מסיבות טבעיות".

מי עוד ביקשו מטראמפ להפסיק להשתמש במוזיקה שלהם?

ב-2018 ריהאנה איימה בתביעה משפטית לאחר שטראמפ השתמש ב-Don't Stop the Music באחת מהעצרות שלו. הצוות המשפטי שלה אמר שהיא לא קשורה לנשיא לשעבר ולא תמכה בקמפיין שלו.

הרולינג סטונס טענו שהם שלחו כתב התרעה לטראמפ ב-2016 לאחר שהשתמש ב – You Can't Always Get What You Want ביוני 2020 ואיימו בתביעה משפטית אם השיר יושמע שוב.

משפחתו של זמר האופרה האיטלקי לוצ'יאנו פברוטי התנגדה לכך שטראמפ ישתמש בהקלטה שלו של "נסון דורמה", האריה מתוך האופרה "טורנדוט" של פוצי'יני, בעצרת פוליטית. טענת המשפחה היתה, שדעותיו של טראמפ בנוגע להגירה מנוגדות למאמציו של פברוטי לגייס כסף לפליטים.

ב-2016, טראמפ השתמש ב-Born in the USA של ברוס ספרינגסטין בעצרת פוליטית. להזמר תמך אז ביריבתו של מר טראמפ, הילרי קלינטון, מה שהוביל לקריאות בוז בכל פעם שטראמפ השמיע אותו בעצרות.

אדל אמרה שהיא לא רוצה שהמוזיקה שלה תשמש בקמפיין פוליטי כלשהו אחרי שטראמפ השתמש ב-Rolling in the Deep ו-Skyfall בעצרות ב-2016.

סר אלטון ג'ון אמר כי הוא מאמין שכמוסיקאי בריטי אין לו עניין בפוליטיקה האמריקאית, לאחר שהתנגד לטראמפ באמצעות Rocket Man ו-Tiny Dancer בעצרות.אלטון אמר שזה לא אישי, אבל הוסיף שדעותיו הפוליטיות שונות מאוד משל טראמפ.

Sinéad O'Connor – Nothing Compares 2 U