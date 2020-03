כינו את ההרכב מקליפורניה "העתיד של המטאל", שזה משהו מחמיא ומחייב. "הר הדמים" מגיע אחרי "לווייתן" מ-2004, והוא אמנם מסמן להקת מטאל מהליגה של "סלייר", "איירון מיידן", "למב אופ גוד", רוק ברוטאלי אבל גם מלודי, ביצועים מדהימים של גיטרות, מתקפת קולות אימתניים (Crystal Skull) של הבסיסט ווקליסט טרוי סנדרס והגיטריסט ווקליסט ברנט הינדס, מתופף על מדהים – בראן דיילור.

בקטע "הענק הישן"' המסטודון נשמעים טיפה יותר פרוגרסיביים ופחות מטאליים. Capillarian Crest הוא התגלמות הוירטואוזיות ההבי מטאלית. גם This Mortal Soil נשמע כקטע לא שגרתי בז'אנר הזה. מקטעי המטאל הכי לא שגרתיים שאתם יכולים לשמוע. טקסטים? יש כאן הרבה מפלצות אדם, ענקים, גמדים תלת-ראשים, קיקלופסים. דינוזאורים מעופפים. לא בטוח שזה הצד החזק של הלהקה. מטאל מודרני? אם מתעקשים על הגדרות, זה ללא ספק אחד האלבומים ה"מתפרעים" מאתגרים במשבצת הזו.

אלבומה השביעי של הלהקה, Emperor of Sand, יצא ב -31 במרץ 2017, והוא מכיל את השיר המצליח ביותר של הלהקה עד כה, "Show Yourself", שהגיע למקום הראשון במצע שירי המיינסטרים רוק האמריקני ב- Billboard ביוני 2017. "Curse Sultan" שפותח את האלבום זיכה את הלהקה בפרס הגראמי הראשון. Emperor of Sand היה האלבום הראשון של הלהקה שקיבל מועמדות לגראמי כאלבום הרוק הטוב ביותר.

Sleeping Giant

The Wolf is Loose

Show Yourself

Mastodon Blood Mountain

