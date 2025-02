המשטרה ההודית סגרה את הופעת הרחוב של אד שירן

אד שירן אולי מאוהב בלהיטו הגדול Shape of you אבל המשטרה בעיר ההודית בנגלורו לא הייתה מאוהבת בהופעת הרחוב שלו ופשוט ניתקה לו את החיבור של הגיטרה למגבר, כדי להודיע גם לקהל שהתאסף שהחגיגה נגמרה.

שירן, שנמצא בסיבוב הופעות בהודו מאז ה-30 בינואר, מצא את עצמו בבנגלורו בסוף השבוע, שם הוא הופיע בשתי הופעות במגרש NICE Grounds. שירן המוכר ב"יציאותיו" הספונטניות, ניסה הופעת רחוב מאולתרת אך זו נסגרה על ידי רשויות אכיפת החוק המקומיות מאחר שהוא לא קיבל הרשאה למהלך.

בצילומי התקרית ששותפו ברשתות החברתיות, ניתן לראות את המשטרה מפריעה להופעה של שירן באמצע "Shape of You" על ידי ניתוק המכשירים שלו. "יש לנו אישור להיות כאן, אבל השוטר הזה מכבה את זה", נשמע שירן אומרת לקהל. "נתראה מאוחר יותר!"

למרות הטענה של שירן בסרטונים לקבלת אישור, המשטרה המקומית הכחישה זאת. "אף אחד לא יכול להופיע בשבילים או בכבישים מכיוון שזה גורם אי נוחות לאחרים", הסבירו. "הצוות שלנו ביקש מהם להפסיק, וכשהם לא נענו, השוטרים במקום ניתקו את חיבור המיקרופון".

