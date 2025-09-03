המשקפיים של נויפלד עם הזמרת אופק נחמן מבצעים בלדה עדינה, המשלבת דימויים מהטבע – בעיקר מעולם הים והאופק – כדי לבטא קשר רגשי עמוק אל דמות נשית צעירה ורוחנית, אולי בת, אהובה או דמות מופשטת של נשיות חופשית. השיר נע בין אהבה, דאגה, חמלה, הערצה, וחיפוש משמעות, ומספק תמונה עשירה של נפש חיה, רגישה ומרחפת בין קצוות של עוצמה ופגיעות.

השיר מספר על מישהי שנעה בין סערה לשלווה, בין עצמאות מוחלטת לתלות רגשית – וכל זה נתפס לא כבעיה, אלא כהתגלמות של חיים מלאים, יפים, אותנטיים.

"עפה כמו נוצה / הלב תלוי לך באוויר" הדימוי של נוצה משדר קלילות, עדינות וגם חוסר יציבות – ילדה שבורחת ממסגרות, שקשה לאחוז בה או לייצב אותה. הלב שלה "תלוי באוויר" – היא פגיעה, אך גם פתוחה, חיה בתחושות גלויות.

מטפורות הים ("טיפות של אור בים געגועים", "סופות בים סוער / מגלות שנשאר רק לאהוב") ממחישות המרחב הרגשי שלה – סוער, מלא גלים, לפעמים סוחף, לפעמים שקט. יש בו געגוע, תנועה, וגם תהליך של גילוי: הסערות הן לא רק כאוס – הן מגלות אמת פנימית: שנשאר רק לאהוב.

"החלומות שלך / נעים בין שפל לגאות לשפל" "סופות… / מגלות מי נשאר כאן לאהוב" – הנפש של הדמות המתוארת אינה סטטית – היא בתנועה מתמדת, מחפשת, נעה רגשית – לא מדובר בדמות מושלמת, אלא במישהי שחיה בעוצמה, גם אם זה כואב לפעמים

"אפשר לראות לך בעיניים / את ילדה של החיים" "יש בך מהכל – את ים וחול / בינינו אלוהים" – הביטוי "ילדה של החיים" אומר – חיה את החיים כמו שהם – בלי פילטרים, עם כל היופי והכאב שבהם.. "בינינו אלוהים" מדגיש את העומק הרוחני שבקשר – לא מדובר רק ביחסים בין שני בני אדם, אלא בקשר שמכיל גם אלוהות, קדושה או תחושת גורל.

"כמו האופק אין לך סוף" – האופק מייצג כאן פתיחות אינסופית, חופש, תקווה ואפשרויות – הדמות המתוארת נראית ככזו שאין לה גבולות, היא כל הזמן משתנה, מתרחבת, מעוררת השראה.

כמו השיר גם המוסיקה מכילה בקווים המלודיים הנוגים שלה תחושות עומק של אהבה ל"ילדה", ההרמוניה והלווי כמו גם הצבע הקולי הייחודי של אופק נחמן הופכים את השיר לנוגע-מגיע-מחלחל.

המשקפיים של נויפלד עם אופק נחמן ילדה של החיים

עפה כמו נוצה

ימים עוברים לך בקלות

אבל החלומות שלך

נעים בין שפל לגאות לשפל

אפשר לראות לך בעיניים

את ילדה של החיים

יש בך מהכל את ים וחול

בינינו אלוהים

ילדה שלי

כמו האופק אין לך סוף

סופות בים סוער

מגלות שנשאר רק לאהוב

ילדה שלי

גלים מחוף לחוף

אין להם מקום אחר

גם לנו עד הסוף

עפה כמו נוצה

הלב תלוי לך באוויר

אבל יש בך מהכל

טיפות של אור

בים געגועים

ילדה שלי

כמו האופק אין לך סוף

סופות בים סוער

מגלות שנשאר רק לאהוב

ילדה שלי

גלים מחוף לחוף

אין להם מקום אחר

גם לנו עד הסוף

ילדה שלי

כמו האופק אין לך סוף

סופות בים סוער

מגלות מי נשאר כאן לאהוב

ילדה שלי

גלים מחוף לחוף

אין להם מקום אחר

גם לנו עד הסוף

