המשקפיים של נויפלד עם אור עמרמי ברוקמן וויסקי

"וויסקי" ששר אור עמרמי ברוקמן, ממחיש את אחד מסימני ההיכר של שמוליק נויפלד כמלחין: היכולת לקחת טקסט פשוט יחסית, יומיומי כמעט, ולהעניק לו ממד רגשי רחב באמצעות לחן שנע בין עצב לתקווה. במסגרת הפרויקט "המשקפיים של שמוליק נויפלד".

הטקסט מתאר אישה שעברה טלטלה, אך מסרב להגדיר אותה דרך הכאב שלה בלבד. השיר נשמע כמעט כמו מכתב אינטימי המושר לאישה שעברה משבר. אין כאן דרמה גדולה או מטאפורות מורכבות במיוחד. הכוח נמצא דווקא באופן שבו הדובר נשאר לצדה ומסרב לשפוט אותה.רוב שירי הרגש נכתבים בגוף ראשון: כאן המבט מופנה אל האחרת – "סיפרת שהחיים הכו בך כמו סופה", "אמרת שאת כבר לא אותה ילדה". הדובר כמעט אינו מדבר על עצמו. הוא משמש אוזן קשבת. הבחירה הזו מעניקה לשיר נדיבות רגשית. הוא אינו עוסק בפצע של המספר אלא בפצע של מי שיושבת מולו.

האישה בשיר אינה מוצגת כקורבן בלבד. מצד אחד: "החיים הכו בך כמו סופה" מצד שני: "לב כזה נועז" – מצב של איזון בין שבר לבין כוח. היא פצועה, אבל לא שבורה. הדובר אינו מרחם עליה אלא מאמין בה.

"הכל זה רק זמני" – המסר אינו הכל יהיה מושלם אלא "גם הכאב יעבור." התקווה כאן אינה נאיבית אלא מפוכחת.

הפזמון הוא מוקד הכוח של השיר – "גם היום הכל עוד אפשרי תראי יש ים כחול וויסקי אמיתי" הים הכחול מייצג אופק, חופש ויופי. הוויסקי – חום, חברות, רגע אנושי קטן. כלומר, התקווה אינה מגיעה ממקום גרנדיוזי, לא מהבטחות גדולות, לא מניסים אלא מדברים פשוטים: ים, שיחה, כוס משקה ונוכחות של אדם נוסף.

הלחן הוא לב השיר – אחד מאותם לחנים ענוגים-נוגים המזוהים עם נויפלד – קו מלודי זורם, התפתחות הדרגתית, הימנעות מדרמה מוגזמת, תחושת נחמה מתמדת. המלודיה אינה שוקעת לחלוטין בעצב, אך גם אינה מתרוממת לאופוריה. היא נמצאת בדיוק באזור הביניים שבו נמצא השיר כולו – בין פצע להחלמה. זהו סוג הלחנים שהפכו את נויפלד לאחד המלחינים המזוהים ביותר עם שירי רגש ישראליים בעשורים האחרונים – לחנים שנשמעים פשוטים בהאזנה ראשונה אך חושפים עומק רגשי מצטבר.

אור עמרמי ברוקמן מצליח להימנע ממלודרמה. קל מאוד לבצע שיר כזה בצורה כבדה או מתייפחת. במקום זאת הוא שר כאילו הוא באמת יושב מול אותה אישה ומדבר איתה. הקול שלו מביא חמימות, פגיעות., כנות. הביצוע מצליח לשדר תמיכה מבלי להישמע בעל סמכות או מתנשא.

מבחינה פואטית, הטקסט אינו מגיע לעומק יוצא דופן. שורות כמו: "החיים הכו בך כמו סופה" או "הכל זה רק זמני" שייכות לשפה כמעט קלישאתית. מצד שני הפשטות תורמת לחיזוק הנרטיב

"וויסקי" הוא שיר נחמה בוגר ועדין השיר אינו עוסק באמת בוויסקי. הוויסקי הוא רק סמל. הנושא האמיתי הוא נוכחות אנושית – אדם שאומר לאדם אחר: עבר עלייך הרבה, אבל העולם עדיין פתוח בפנייך, ואת לא צריכה לעבור את זה לבד. הלחן של שמוליק נויפלד עוטף את המילים ברוך אופייני, והביצוע של אור עמרמי ברוקמן מעניק להן אמינות רגשית עמוקה.

המשקפיים של נויפלד עם אור עמרמי ברוקמן וויסקי

מתוך החושך באת אלי כמו אז

בגוף ארוך, ארוך ולב כזה נועז

סיפרת שהחיים הכו בך כמו סופה

אמרת שאת כבר לא אותה ילדה

והמבט שלך מדבר כזה גדול

והדמעות מערבולות קטנות של חול.

ואיך קופצים עכשיו לבד מקצה ההר

איך ממשיכים לחיות עם כל מה שעבר

גם היום הכל עוד אפשרי

תראי יש ים כחול וויסקי אמיתי

אני נשבע לך שהכל זה רק זמני

את לא צריכה לדאוג כשיש לך פה אותי

המחשבות שלך קרעו את הדממה

בחוץ החורף השתולל כמו משוגע

פעם סיפרת לי על ניסים ונפלאות

גם אחרי מבול כזה גדול של אהבה

אז מה אם לא עשית בדיוק מה שרצית

בואי נדבר על זה נוריד פה עוד כוסית

נכון שהחיים הכו בך כמו סופה

אבל תראי את כבר מזמן לא אותה ילדה

גם היום הכל עוד אפשרי

תראי יש ים כחול וויסקי אמיתי

אני נשבע לך שהכל זה רק זמני

את לא צריכה לדאוג כשיש לך פה אותי

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