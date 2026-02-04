המשקפיים של נויפלד עם לאה שבת על אמת

על אמת“ של לאה שבת עם "המשקפיים של נויפלד“ הוא דוגמה מובהקת ליצירה שמחברת בין פשטות ישירה לבין עומק רגשי, בין עייפות קיומית לבין תקווה עיקשת.

השיר נפתח בהצהרה חשופה: – "אני קצת עייפה / מימים עצובים ולילות בלי שינה“. העייפות אינה רק פיזית – אלא עייפות נפשית, קיומית. זו דמות שחוותה אכזבות, בדידות והתכנסות פנימה. אולם כמעט מיד מופיע קו נגדי:"לבשתי את שמלת האמונה“ האמונה מתוארת כפריט לבוש – משהו שבוחרים ללבוש, לא בהכרח מצב נתון. כלומר, האמונה כאן היא בחירה מודעת, אקט של התנגדות לייאוש.

המשפט: "כי מה שוות מילים בלי מנגינה“ מציב את המוזיקה והיצירה כמקור חיים. מילים לבדן אינן מספיקות – צריך רגש, תנועה, צליל.

הפזמון: "בוא תראה אותי רוקדת / הנשמה שלי צוחקת“ הריקוד הוא מטאפורה לשמחה שנולדת למרות הכול. לא מדובר באושר נאיבי, אלא בשמחה שנובעת מהיכולת לזוז, לנשום, להמשיך. זה ריקוד של הישרדות, לא של שלמות.

הרעיון מתחזק עם: "להתעורר כל בוקר ולהגיד תודה“. הכרת תודה כמעשה יומיומי, כמעט טקסי – לא על חיים מושלמים, אלא על עצם החיים.

"חיים שלמים על אופניים/ החלומות נולדו בינתיים/ילדה קטנה עם זוג כנפיים וטרנזיסטור קטן“ לשיר נוסף היבט נוסטלגי לעולם פשוט: אופניים, רדיו קטן, ילדה עם דמיון.. זהו געגוע למקום שבו החלומות נולדים לפני שהם מתרסקים.

אבל אין כאן בריחה – אלא תזכורת לשורש הפנימי שממנו אפשר לשאוב כוח.

הבית – "לתקן בחצות את עצמי לנקות/ לנגן מול הים ולפרוט לגלים את השיר החדש“ מציג תהליך של ריפוי: ניקוי פנימי, בדידות לילית, חיבור לטבע ויצירה. השיר עצמו מוצג כתוצאה של תהליך.

השיר אמין כי הוא לא מבטיח אושר גדול. אלא דבר צנוע יותר – ועמוק יותר – להמשיך, לרקוד גם כשעייפים, לבחור באמונה גם כשקשה, למצוא יופי בפרטים הקטנים.

המוסיקה מיד-טמפו פופ אמצע-דרך – קצב שלא לוחץ ולא שוקע, לחן קליט אך לא שטחי. העיבוד משאיר מרחב לקול. הקול של לאה שבת, עם החספוס המוכר שלה, מעניק תחושת אמת. הוא לא מנסה לייפות את הכאב, ולכן כשהתקווה מגיעה – היא נשמעת אמינה.

לאה שבת כמעט תמיד כותבת מנקודת מבט של דמות פצועה-קמעה, אבל לא קורבנית. אצלה "אמונה“ היא לא מושג דתי מובהק. זו אמונה בחיים, באהבה, במוזיקה, בטוב הקטן. המוסיקה מוטיב חוזר בקריירה שלה: אמנות כעוגן קיומי.

שבת כותבת ושרה שירים קטנים על רגשות גדולים – ומגישה אותם בלי הגנות. "על אמת“ הוא שיר על אנשים שחיים בין שבר לתקווה. לא גיבורים מיתולוגיים, אלא בני אדם רגילים שבוחרים, יום אחרי יום, ללבוש את שמלת האמונה ולרקוד.

המשקפיים של נויפלד עם לאה שבת על אמת הפקת קליפ, בימוי, צילום ועריכה: תומר לוי

אם נדבר על אמת

אני קצת עייפה

מימים עצובים ולילות בלי שינה

מתבודדת בחדר

מול הקיר שמכיר את הלב שרוצה להאיר

לבשתי את שמלת האמונה

כי מה שוות מילים בלי מנגינה

בוא תראה אותי רוקדת

הנשמה שלי צוחקת

תן סימן כמה זמן

ואיזה יופי כמה יופי

להתעורר כל בוקר ולהגיד תודה

אני מודה

חיים שלמים על אופניים

החלומות נולדו בינתיים

ילדה קטנה עם זוג כנפיים

וטרנזיסטור קטן

קראתי לך בספרים בסודות הכמוסים

לתקן בחצות את עצמי לנקות

לנגן מול הים ולפרוט לגלים

את השיר החדש

