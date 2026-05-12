הניו יורק טיימס: קמפיין מאורגן של ממשלת ישראל השתמש באירוויזיון ככלי תעמולתי

לפי הניו יורק טיימס – חקירה מצאה כי ממשלת ישראל ניהלה “קמפיין מאורגן היטב” שנועד להשתמש בתחרות האירוויזיון ככלי תעמולתי של “עוצמה רכה” (Soft Power). מדובר לפי ממצאי החקירה בקמפיין השפעה בגיבוי המדינה במהלך מהדורות קודמות של האירוויזיון — דבר שהוביל לספקולציות כי תוצאות ההצבעה הושפעו כתוצאה מכך.

לפי הדיווח, ממשלת ישראל השתמשה בתחרות השירים כדי “לשפר את תדמיתה הבינלאומית המתערערת ולגייס תמיכה עולמית”, והפעילה מאמצי קידום סביב האירוויזיון כבר משנת 2018.

נטען כי הממשלה השקיעה לפחות מיליון דולר (כ־730 אלף ליש״ט) בשיווק הקשור לאירוויזיון. חלק מהמימון הגיע ממערך ההסברה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, העוסק בנושאים הקשורים לתדמית המדינה בעולם. בשנת 2024 בלבד הוקצו, לפי הדיווח, כ־800 אלף דולר לקידום הצבעות בתחרות.

ממשלות אינן אמורות להתערב בהצבעות, ומנהל האירוויזיון מרטין גרין אמר בעבר כי אף שפעולותיה של ישראל היו מוגזמות, הן לא הובילו לכך שהמדינה סיימה במקום השני ב־2024 (כאשר עדן גולן ייצגה את ישראל) או ב־2025 (כאשריובל רפאל ייצג את ישראל).

עוד דווח כי למרות שהנציגים הישראלים קיבלו ניקוד גבוה מהקהל גם במדינות שבהן ישראל “אינה פופולרית במיוחד”, אינן ראיות לכך שהממשלה השתמשה בבוטים או באמצעים סמויים אחרים כדי להשפיע על התוצאה הסופית.

בשנה שעברה שיתף נתניהו ברשתות החברתיות תמונה המעודדת אנשים להצביע 20 פעמים המספר המרבי המותר – עבור רפאל, ומספר ארגונים פרו־ישראליים ברחבי אירופה שיתפו גם הם את אותה התמונה.

דורון מדלי, שכתב בעבר שירים לאירוויזיון עבור ישראל, הגן על האסטרטגיה ואמר לעיתון: “כולם מקנאים ומתפעלים מזה שישראל משיגה תוצאות מצוינות”.

לאחר אירוויזיון 2025, כמה גופי שידור ממדינות שונות דרשו לראות את נתוני ההצבעה. אחרים קראו לפתוח בחקירה חיצונית של התוצאות. אף שמנהל התחרות הבטיח שארגון השידור האירופי יבחן את ההצבעות, הגופים לא קיבלו “ניתוח מלא של ההצבעה”.הלחץ סביב שיטת ההצבעה ו גבר ביולי האחרון, כאשר ספרד קראה לדיון מחודש על השתתפות ישראל בתחרות במהלך פגישת גופי שידור בלונדון, ואף דרשה שינוי בשיטת ההצבעה.

בהמשך נשכר איש התקשורת הצ’כי פטר דבוז'אק כדי לראיין חברים ב־European Broadcasting Union לגבי השתתפות ישראל, והוא סיכם כי בעוד הדעות חלוקות, חלק מהמרואיינים “חשו שישראל כמדינה משתמשת באירוע ככלי קידום”.

מאוחר יותר אמר גרין כי פעולותיה של ישראל לא השפיעו על תוצאות אירוויזיון 2025, אך לא הציג פירוט מלא של הנתונים. הוא גם המליץ לגופי השידור להשתמש ברשתות החברתיות כדי לעודד הצבעות, דבר שהעיתון סיכם כהכרה בכך שקמפיינים מקוונים יכולים להשפיע על ההצבעה, אף שלדבריו מאמציה של ישראל לא הכריעו את התוצאה.

לאחר הצבעה חשאית, הסכימו גופי השידור לשנות את הכללים לקראת אירוויזיון 2026, כך שמספר ההצבעות המרבי לכל צופה יירד מ־20 ל־10. לפי הניו יורקטיימס, כבר עכשיו הצוות שמאחורי נציג ישראל ל־2026,נועם בתן, פרסם קמפיינים ברשתות החברתיות המעודדים אנשים להצביע עבורו 10 פעמים.

גרין אמר בהצהרה: “קריאה ישירה להצביע 10 פעמים עבור אמן או שיר אחד אינה עולה בקנה אחד עם הכללים או עם רוח התחרות”, אך הוסיף כי קמפיינים כאלה אינם יכולים להשפיע על התוצאה הסופית. בדצמבר פרסם גרין מכתב פתוח למעריצי האירוויזיון ובו התייחס להחלטה לכלול את ישראל בתחרות השנה. הוא הכיר בכך ש”רבים מכם חווים רגשות חזקים בתקופה הזו”, במיוחד סביב “האירועים במזרח התיכון והקשר שלהם לאירוויזיון”. עם זאת, הוא הזהיר מעריצים “הרוצים שננקוט עמדה ברורה בנושאים גיאו־פוליטיים”, והסביר: “הדרך היחידה שבה האירוויזיון יכול להמשיך לחבר בין אנשים היא להבטיח, שנונחה בראש ובראשונה על ידי הכללים שלנו”.

הלחץ להדיח את ישראל מהתחרות הגיע גם מארגון No Music For Genocide, שפרסם מכתב פתוח שעליו חתמו יותר מ־1,100 אמנים ואנשי תרבות בדרישה להחרים את האירוויזיון כל עוד ישראל משתתפת בו.

