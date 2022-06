הניחו ראשיכם על כתפו וקבלו אותו בטיק טוק

אחרי שבעה עשורים בשואו ביזנס, פול אנקה יכול היה בקלות לנוח. לנוח? יהיה לי עוד זמן לנוח, אומר בן ה-81. הוא מגיע שוב לישראל כי יש קהל שממשיך לזמזם את שיריו מסוף שנות החמישים ולהנות מהשאו האנכרוניסטי שלו. פול אנקה הוא זמר ואנטרטיינר=מבדר, מארח, משעשע. ממשיך לבקש: "הניחי את ראשך על כתפי" –"Put your head on my shoulder", והקהל נמס. שר יחד איתו, לוחץ ידים, מתחבק, מתנשק. אנקה מצלם עצמו במצלמות של הקהל. הייתם מאמינים – מגהסטאר אמריקני, ליגת העל של אלביס ופרנק סינטרה מתחכך עם קהל, מטפס על כסאות, רוקד סלואו צמוד עם גברת בשורה הראשונה. הצינים יגידו – החנפה בגדול, שיאי הקיטש, אבל בואו נודה: בדיוק בשביל ההחנפה והלהיטים הגדולים הקהל משלם.

בזמן כתיבת "שימי ראשך על כתפי", הוא כבר היה כוכב משך שנתיים, לאחר ש"דיאנה" הגיע למקום הראשון ב – 1957. השיר הוקלט ב-1958 בעיבודו ובניצוחו של דון קוסטה. הוא הגיע למקום השני בבבילבורד הוט 100 שנה לאחר מכן. את המקום הראשון תפס אז בובי דארין עם "מקי סכינאי".

בגיל 16 נחשב פול אנקה לאליל נוער כשפרץ למצעדי הפזמונים באמריקה עם "דיאנה". עד סוף שנות ה-60 מכר למעלה מ- 100 מיליון תקליטים. ב – 1968, כשהוא בן 27, כתב אנקה לפרנק סינטרה את אחת מהקלאסיקות הנצחיות במוסיקת הפופ לדורותיה, ,My Way שזכה למאות ביצועים, ביניהם גם של אלוויס פרסלי. האלבומים "Put your head on my shoulder" ו"Lonely boy" – נחשבים עד היום בין האלבומים הנמכרים ביותר בתולדות הפופ.

הוא הוציא לאחרונה אלבום , Making Memories, אוסף של יצירותיו הקלאסיות גם דואטים עם כוכבי-על כמו אוליביה ניוטון-ג'ון ומייקל בובלה (בן טיפוחיו לשעבר). בדרך הוא הוציא גם "אנקה שרה סינטרה", אליו התלווה סיבוב על פני בן 22 ערים שעשה כבוד סינטרה.

להיטים? יש לי סנטימנט מיוחד ל "Lonely Boy". המילים והקול שלו מבטאים ייסורים רגשיים אמיתיים, ובהקלטה שומעים את הגיטרה החשמלית הטובה ביותר של שיר פופ משנות ה-50.

מדהים: אנקה הפך לאחרונה לסנסציית אינטרנט עקב השימוש ב "Put Your Head on My Shoulder", כפסקול של תחרות "“Silhouette Challenge” ב-Tik-Tok? אנקה: "לא ידעתי מה זה לעזאזל. החברות של הבן שלי הופיעו בדלת הכניסה שלי בשירה "שים ראשך על הכתף שלי", אז ביקשתי מהבן שלי להוריד לי את האפליקציה והתחלתי לצפות בה.. העולם משתנה וכך גם הטכנולוגיה. פשוט נדהמתי. הרגשתי שוב כמו ילד, כי הילדים האלה ניגשו אליי בחנויות מכולת ובמקומות. ממש אהבתי את זה"

"Put your head on my shoulder" בטיק טוק



פול אנקה – My Way