שיר שמושר בסצנה של סרט או מופיע בטריילר יוצר תגובה רגשית מיידית. הוא "צובע" לא רק אותה אלא לעיתים את כולו הסרט בצבעים מוזיקליים שגורמים לצופה לזכור את התחושות – לעיתים אפילו יותר מהתמונה עצמה. מפיקי הקומדיה "צ'קאאוט" בחרו ב"בלדה לסוכן כפול" של משינה כדי לקדם את הסרט.

השיר "בלדה לסוכן כפול" של להקת משינה, שיצא באלבום הבכורה שלה בשנת 1985, הוא יצירה סוריאליסטית ומלאת הומור שחור, המשלבת סיפור ריגול בדיוני עם אלמנטים היסטוריים ותרבותיים. טקסט, שנכתב והולחן על ידי שלומי ברכה, מתאר את דמותו של יוסף, סוכן חשאי בעל זהות כפולה, הפועל בדרכים עקלקלות ומסוכנות. הוא נלחם במוסלמים, מסתתר באיסטנבול, מטעה את הרוסים, רוכב לפלשתינה על גמל דו-דבשתי, ורצח את הסולטן בטקסי. הדימויים המוזרים וההומוריסטיים, כמו "חמור תלת-מימדי" ו"גזר גמדי", מוסיפים לשיר את האופי האבסורדי והסוריאליסטי שלו

העיבוד המוזיקלי של השיר במקור (של משינה) הבליט רוק ישיר בקצב מהיר ואנרגטי, שיחד עם המלודיה המורכבת, תרמו לאווירה המיוחדת של השיר.

הגרסה החדשה מיוחדת בעיבוד המורכב שמעניק לשיר רוחב יפהפה בתזמור ג'אזי עשיר השואב מפסי קול של סרטי מתח – מג'יימס בונד דרך "משימה בלתי אפשרית" ו"הפנתר הורוד".

*** הסרט צ'קאאוט, הוא סרטו של הבמאי זוכה פרס אופיר, יונתן דקל, שביים את כל הקליפים של הפרויקט של תמרי עד כה בהתנדבות, בעודו נכנס ויוצא מצו 8. כעת לראשונה הוא מביא קומדיית ריגול שחורה המבוססת על סיפורי מוסד אמיתיים, בכיכובם של: ג'וש פייס, דר זוזובסקי, נורמן עיסא, אקי אבני, יעל שרוני ועוז זהבי ובהפקת יונייטד קינג.

הפרויקט של תמרי שלומי שבן אסתר רדא וכוכבי הסרט צ'קאאוט בלדה לסוכן כפול

משינה – בלדה לסוכן כפול

הוא הגיע אל הארץ בדרכים עקלקלות

הוא היה סוכן חשאי לא רצה להתגלות

הוא נהג להתאכסן במלונות מפוארים

הוא תמיד היה קיים על חשבונם של אחרים

הוא נלחם במוסלמים והסתתר באיסטנבול

הוא התעה את הרוסים הוא היה סוכן כפול

בספינה של עבדים אל ארץ כנען הוא חתר

התורכים שלטו בארץ למצרים הוא חזר

הוא רכב לפלשתינה

על גמל דו דבשתי

הוא הגיע לראש פינה

במסווה של שייח תורכי

תוך שלושה ימים וחצי הוא נפגש עם הסולטן

הוא לקח אותו בטכסי ורצח אותו בגן

הוא הצית בתים בלילה התורכים סבלו ביום

הם קראו לו אפס אפס יוסף יוסף האיום

הוא רכב לפלשתינה

על גמל דו דבשתי

הוא הגיע לראש פינה

במסווה של שייח תורכי

הוא רכב לפלשתינה

על חמור תלת מימדי

הוא הגיע לראש פינה

במסווה של גזר גמדי

ואשתו אמרה לו יוסף

תשנה את הגישה

הוא אמר לה תהיי בשקט

והחליף את האישה