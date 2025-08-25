הצדעה לגליקריה

גליקריה, ידידת ישראל עשרות שנים, לא תגיע לישראל להופעות בגלל איומים על חייה. הזמרת היווניה ביטלה את הופעתה בפסטיבל אושפיזין, שצפוי להיערך בחול המועד סוכות באשדוד, בגלל איומים על חייה מצד גורמים פרו-פלסטיניים קיצוניים.

זה הזמן להיזכר בשירים שלה.האזנו למיטב, אוסף שכולו ביוונית, עטיפת הדיסק כמעט כולה עברית, המבוא, שמות השירים. מאז 1993 גליקריה מנסה להיות גם "ישראלית" ("שבחי ירושלים", "שיר אהבה ישן – אניטה וחואן"), להתערות חברתית ותרבותית, דואטים עם מיטב הזמרים, הופעה עם הפילהרמונית. איך להסביר את סיפור האהבה הזה שבין הזמרת היווניה לארצנו.

באים שני הדיסקים האלה, הראשון "אימי יוון" – שכולו בלדות, והשני "יאסו גליקריה" שכולו שירים קצביים ואומרים: שתישאר יווניה. שתשיר Mana Mou Ellas לאימא יוון כמו שהיא שרה. לפי הטון זו האימא החוקית והאותנטית. כסאדחקוס וגרצוס כתבו, וזוהי מוסיקה יוונית מושרת ע"י זמרת יווניה אותנטית, שחשה כל מילה שיוצאת מפיה. גם ההמשך – "כל חיי" לפי ניקולופולוס ופאפדופולוס.שרה בתשוקה ענקית. קול מתהומות הנשמה, הזעקה המסתלסלת ממקומות של אמת חיים. והמוסיקה. איזו מוסיקה. ביוונית השיר נקרא Oli Mou I Zou. ההמשך "אני קיים" של פיתגורס וניקולופולוס. אני שומע את השיר ורואה היכל תרבות מפוצץ שר איתה. שנמשיך? פוטיאדיס בעלה כתב לה את "שדדת אותי". איזה שיר.

מדברים על "מוסיקה ים-תיכונית ומתכוונים ל"מזרחית", כאשר המוסיקה הים תיכונית האמיתית אינה מגיעה מיפו וחיפה אלא מפיראוס, אתונה וסלוניקי. הרמבטיקה, שירת יוון העממית הזבקיקו עובדים על תדר אחרים של תחושות וריחות, וגליקריה שרה בעוצמות וברגישות שעוזרים לה לחצות את גבולות.

כמו חאריס אלקסיו, אלני ויטאלי, גליקריה היא נציגה אותנטית של המוסיקה היוונית. קולה הנדיר מצליח לבטא את ליבת המוסיקה הזו, היא שרה נהדר, בין סילסול לקצב, בין שמחת חיים לעצב. הדיסק הכפול מציג את ביצועיה למיטב יוצרי המוסיקה היוונית. יש בהם חיוניות, רעננות, התחדשות, עומקים שרק גליקריה מסוגלת להגיע אליהם.

מספרים שיש הרבה שירים, במיוחד הבלדות שלה – שהיוונים אינם מכירים. הגיע הזמן שיכירו. הטונים האלה, העשירים, מלאי חיים, סלסול וקצב שובים מחדש. אין בעיה להאמין לכאב, לשמחה שהזמרת הזו משדרת, להישפך עליה מחדש.

לא הייתי מחלק את גליקריה ל"בלדות" ולשירים קצביים, כפי שעשו עורכי האוסף הזה. היא אינה זמרת שצריך "לחלק". כל השירים אצלה הם יחידה אחת. והיא השלם.

תקליטור 1 – אימי יוון, הבלדות: אימי יוון, כל חיי, אני קיים, עד שנמצא שמיים, על רפסודה אחת, סלוניקי שלי, שדדת אותי, אביב, יום ראשון המעונן, מרירות, הנערה ממצרים, בוא אלי, מקאות חריפים, מה שאני אוהבת, מבוך.

תקליטור 2 – יאסו גליקריה, הריקודים: הלכתי למגדת עתידות, כל אלה שאהבו, עשה משהו, אל תצפי יותר, הלוואי ויכולתי, זה השיר שלי (פני מלאך), יורגוס לב זהב, לילות קסומים, כמו סרט בשחור לבן, אל תספרו לי עליה, אחרי צהריים ריקניים, יהודה, בזרמה נסחפתי, הבגדים המלוכלכים והלא שטופים, מחרוזת זבקיקו משירי קאזאנדזידיס

הצדעה לגליקריה

