הצלחה מחודשת ל - Running Up That Hill של קייט בוש

שלושים ושבע שנים לאחר השמעת הבכורה, "Running Up That Hill" של קייט בוש נמצא בראש מצעדי המוזיקה.

הסינגל של הזמרת האנגליה משנת 1985 מדורג במקום הראשון במצעד ה-iTunes ובחמישייה המובילה של Spotify נכון להשבוע, לאחר שהתנגן בפתח העונה הרביעית של סדרת הלהיט של נטפליקס "Stranger Things".

בפרק, שעלה לראשונה בשבוע שעבר השיר התנגן כשהוא עוקב אחר סיפורה של מקס (סיידי סינק) שמתאבלת על מות אחיה בעונה 3.

להיטה האייקוני של בוש היה הסינגל הראשון מתוך אלבום האולפן החמישי שלה, "Hounds of Love". בזמן יציאתו, השיר הגיע למקום ה-3 במצעד הסינגלים הבריטי והגיע למקום ה-30 ב-Billboard Hot 100.

הביקוש בסטרימינג לשיר משנות ה-80 גדל ב-153 אחוזים לאחר שהשיר הופיע בעונה האחרונה של הסדרה. השיר, שנלקח מתוך 'Hounds of Love' של בוש, עקף את 'Wuthering Heights' בספוטיפיי, תואר לאחרונה כ"המרוויח הגדול ביותר בטבלת ספוטיפיי העולמית" על ידי ענקית הסטרימינג.

מספרים כי קייט בוש נתנה אישור ל- Stranger Things להשתמש בשיר שלה 'Running Up That Hill' משום שהיא מעריצה של הסדרה.

קייט בוש – השירים היפים

Kate Bush – Running Up That Hill

Max’s Favourite Song (Full Scene) | Kate Bush – Running Up That Hill | Stranger Things | Netflix