הקאבר הנדיר של מוטורהד ל-Enter Sandman של מטאליקה

הקאבר הנדיר של להקת המטאל מוטורהד Motörhead משנת 1998 של 'Enter Sandman' של מטאליקה שוחררה סוף סוף בכל פלטפורמות הסטרימינג הגדולות. הרצועה הוקלטה לראשונה בשנת 1998 כחלק מאלבום אוסף של חברת ההיאבקות ECW Wrestling, והייתה זמינה רק באמצעות תקליטור – וקטעים לא חוקיים שפורסמו באינטרנט – עד עכשיו. לרגל חגיגת יום Motörhead (8 במאי), רצועת הכיסוי המועמדת לגראמי הפכה לזמינה בכל הפלטפורמות.

הרצועה החדשה מגיעה עם קליפ אנימציה, שבו ילד נגוע בסיוטים של איש החול המרושע, והוא ניצל על ידי הקמע Warpig של Motörhead.

בינואר השנה, המתופף מיקי די אמר שהלהקה "לעולם, לעולם, לעולם לא תעשה שוב סיבוב הופעות" תחת השם Motörhead. מה שאנחנו עושים זה לעשות כמה הופעות פה ושם"

מוטורהד הייתה להקת הבי מטאל אנגלית, אשר הוקמה בשנות ה-70. נמנית עם שורשיו האומנותיים של סגנון המטאל. בתחילת שנות ה-80 הייתה לחלק מתנועת הגל החדש של ההבי מטאל הבריטי, ותדמיתה תרמה רבות לסטריאוטיפ "המטאליסט הקשוח". אחד משיריה המפורסמים ביותר הוא Ace of Spades, אשר הפך לאחת מקלאסיקות הרוק והמטאל המוכרות ביותר עד היום.

"Enter Sandman" (האלבום "מטאליקה" 1991) שנכתב על ידי חברי הלהקה ג'יימס הטפילד, לארס אולריך וקירק האמט, עוסק בסיוטים ובדברים ש"מתקלקלים" בלילה. זהו אחד השירים היותר מומעים ברדיו מכל השירים של מטאליקה.

השיר המקורי של ג'יימס הטפילד היה על תסמונת מוות פתאומי של תינוקות (מוות בעריסה), כאשר תינוק מת באופן בלתי מוסבר בעריסה שלו. השורה, "Off to never never land" הייתה, "לשבש את המשפחה המושלמת", ו"איש החול" הוא שהורג את התינוק. השורה בפזמון, "קח את היד שלי, אנחנו יוצאים אל ארץ לעולם לא" היא התייחסות לסיפור הילדים פיטר פן, כשפיטר חי בעולם הקסום של ארץ לעולם לא. בשיר הזה איש החול חי ב-Never Never Land, וזה מקום הרבה פחות נעים

Motörhead – Enter Sandman

Metallica: Enter Sandman