הקיור Love Song

נדירים הם מכתבי אהבה-נאמנות כמו השיר הזה, המבטיח לאהובה אהבת נצח. רוברט סמית', הסולן של "הקיור" כתב את השיר כמתנת נישואין לארוסתו מרי, זמן קצר לפני שנישאו. את הטקסט כתב על רקע המציאות, שכפתה עליו היעדרויות ממושכות בגלל הופעות הלהקה.

האוהב רוצה שהיא תדע, כי גם אם הוא יאלץ להמשיך להופיע ולהיות רחוק ממנה, הוא תמיד יאהב אותה. השיר הצליח יותר בארה"ב (מקום 2) מאשר במולדת הלהקה (18)

שימו לב לקאבר של אדל לשיר בגרסת בוסה נובה נוגה, נוגעת ומגעת בעיבוד אקוסטי יפהפה. אדל סבלה מבעיות במיתרי קולה כאשר הקליטה את השיר. עם זאת היא הודתה – "להפתעתי הגוון הצרוד של אותם ימים ממש התאים לאופי השיר"

*** הקיור, היא להקת הרוק הבריטית. הוקמה בשנת 1976 בקרולי שבבריטניה על ידי רוברט סמית', לורנס תולהרסט (לול) ומייקל דמפסי. היא נקראה תחילה "Easy Cure" על שם אחד השירים שלה, אך לאחר שהוחתמה על ידי חברת התקליטים Hansa שינתה את שמה. הלהקה המשיכה בפעילות עם שינויים רבים בהרכבה, כאשר היחיד ששמר על מקומו מאז הקמתה הוא רוברט סמית', מנהיג הלהקה ויש שיאמרו "הקיור" עצמה.

במהלך השנים הציגה הלהקה סגנונות מוזיקליים שונים, כגון רוק גותי, רוק אלטרנטיבי, פוסט פאנק ועוד. הלהקה ידועה גם בזכות הוידאו קליפים המקוריים והצבעוניים שלה.

Whenever I'm alone with you you make me feel/ Like I am home again whenever I'm alone with/ You you make me feel like I am whole again/ Whenever I'm alone with you you make me feel/ Like I am young again whenever I'm alone with/ You you make me feel like I am fun again/ However far away I will always love you however/ Long I stay I will always love you whatever/ Words I say I will always love you I will always / Love you

Whenever I'm alone with you you make me feel/ Like I am free again whenever I'm alone with/ You you make me feel like I am clean again/ However far away I will always love you however/ Long I stay I will always love you whatever/ Words I say I will always love you I will always/ Love you הקיור – Lovesong