זה קורה כמעט בכל הופעה של הקילרס. (The Killers). הסולן ברנדון פלאוארס מזמין מעריץ לתופף באחד השירים של הלהקה. בפסטיבל רידינג האחרון, האירוע התרחש במהלך השיר "For Reasons Unknown". המעריץ, ששמו אוזי, הרים שלט וביקש לנגן איתם בתופים, והוזמן לבמה.

"יש לנו תנאי אחד גדול", אמר הסולן ברנדון פלאורס לפני שנתן לו לעלות על הבמה. "תן לי לראות את הפנים שלך? אני אוהב את השלט שלך אבל מאיפה אתה? אוזי שלבש חולצה של כריסטיאנו רונאלדו, שמר על קצב איטי בעוד פלאוארס דחק בו לתופף מהר יותר. "תופף מהר יותר," האיץ בו הסולן לפני שהתבדח, "יותר קוקאין ממריחואנה".

"For Reasons Unknown" נכתב ע"י ברנדון פלאוארס לאלבום האולפן השני שלהם Sam's Town, שיצא באוקטובר 2006 ושוחרר כסינגל הרביעי ביוני 2007.

השיר הוא על אדם שנמצא בזוגיות במשך שנים רבות. הוא כבר לא אוהב את בת זוגו ולמרות שהוא מפחד לעזוב אותה, הוא עושה את זה. פלאוארס: "לפעמים זה קורה מהר מאוד, מאוד בקלות, לפעמים זה נעלם באותה מידה. אתה מתעורר בוקר אחד. הפרפרים מפסיקים לרפרף".

הקילרס מזמינים מעריץ לתופף איתם