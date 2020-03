בעולם שבו משתולל נגיף קטלני, ואנשים הולכים לחדרי כושר במסיכות כירורגיות, בחרו הקילרס לשחרר סינגל שהפזמון שלו אומר שוב ושוב "אני נוקט זהירות". “Caution” הוא הסינגל הראשון מתוך Imploding the Mirage, אלבום האולפן השישי של להקת הרוק האמריקאית, שיוצא אחרי Wonderful Wonderfulשל 2017.

ברנדון פלאורס Brandon Flowers, היוצר והאיש הבולט בהקילרס, בונה שירים על טקסטים ביזאריים מהסוג של ו "לרכוב על גבו של הוריקן", "האם את רוצה להרגיש את העצמות שלי", והכי מפורסם, "אנחנו אנושיים, או שאנחנו רקדנים?" – “are we human, or are we dancer?” המוסיקה מזכירה את עיבודי הרוק והבומבסטיים בנוסח ברוס ספרינגסטין של האייטיז.

מבחינת ההגשה – ממש לא ספרינגסטין. השיר מזכיר יותר שירים של זמר כמו בראיין אדאמס. הטקסט עוסק ב"מלכה במשקל נוצות" – Let me introduce you to the featherweight queen” ש"יש לה עיניים הוליוודיות אבל היא לא יכולה לירות במה שהיא רואה / אמא שלה הייתה רקדנית וזה כל מה שהיא ידעה /כי כשאתה גר במדבר זה מה שבנות יפות עושות" ו – "הלילה רוחות השינוי נושבות פרועות וחופשיות / אם אני לא יוצא, מהעיר הזאת, אני יכול להיות בדיוק זה ששורף אותה".

הקילרס אמנם נמצאת על אותו מסלול פופ-רוק מוכר, אבל תמיד יש משהו רענן במוסיקה הזו, כאילו ממציאים עצמם מחדש. שיר חזק, מנגינה, גרוב ודינמיקה מצוינים, השירה האקספרסיבית והחזקה של פלאוארס.

Let me introduce you/ To the featherweight queen/ She's got Hollywood eyes/ But you can't shoot what she's seen

Her momma was a dancer/ And that's all that she knew/ Cause when you live in the desert/ It's what pretty girls doI'm throwing caution/ What's it gonna be?/ Tonight the winds of change are blowing wild and free

If I don't get out/ Out of this town/ I just might be the one who finally burns it down

I'm throwing caution/ I'm throwing cautionNever had a diamond/ On the soles of her shoes/ Just blacktop white trash

Straight out of the news/ Doesn't like birthdays/ They remind her of why

She can go straight from zero/ To the Fourth of JulyI'm throwing caution?/ What's it gonna be/ Tonight the winds of change are coming over me

If I don't get out/ Out of this town/ I just might be the one who finally burns it down

I'm throwing caution/ I'm throwing caution/ I'm throwing caution/ I'm throwing caution Cause it's some kind of sin/ To live your whole life/ On a might've been/ I'm ready now

The Killers Caution

