הקילרס – Imploding The Mirage

עטיפת האלבום היא ציור "ריקוד הרוח והסערה" (Dance of the Wind and Storm) של האמן האמריקני תומס בלקשיר. הוא הפך למקור השראה חזותי באולפן. לברנדון פלאוארס נראה הציור כמו התגלמות האלהים. "הייתי ניגש לציור כשאני זקוק לעזרה במילים ובמוסיקה". התמונה הפכה חברה בלהקה. יש קווים ישירים שפשוט יעבירו אתכם לציור.

אלבום מס 6 לשלישייה, שיוצא אחרי Wonderful Wonderful, ללא הגיטריסט המוביל Dave Keuning – ברנדון פלאוארס בקדמת הבמה, הבסיסט מארק סטורמר, המתופף רוני ונוצ'י.

ברנדון פלאורס Brandon Flowers, היוצר והאיש הבולט בהקילרס, בונה שירים על טקסטים ביזאריים מהסוג של ו "לרכוב על גבו של הוריקן", "האם את רוצה להרגיש את העצמות שלי", והכי מפורסם, "אנחנו אנושיים, או שאנחנו רקדנים?" – “are we human, or are we dancer?” גם כאן חלק מהמוסיקה מזכירה לעיתים את עיבודי רוק בומבסטיים בנוסח ברוס ספרינגסטין של האייטיז.

מבחינת ההגשה – ממש לא ספרינגסטין. השיר Caution מזכיר יותר שירים של זמר כמו בראיין אדאמס. הטקסט עוסק ב"מלכה במשקל נוצות" – Let me introduce you to the featherweight queen” ש"יש לה עיניים הוליוודיות אבל היא לא יכולה לירות במה שהיא רואה / אמא שלה הייתה רקדנית וזה כל מה שהיא ידעה /כי כשאתה גר במדבר זה מה שבנות יפות עושות" ו – "הלילה רוחות השינוי נושבות פרועות וחופשיות / "אם אני לא יוצא, מהעיר הזאת, אני יכול להיות בדיוק זה ששורף אותה".

הקילרס אמנם נמצאת על אותו מסלול פופ-רוק מוכר, אבל תמיד יש משהו רענן במוסיקה הזו, כאילו ממציאים עצמם מחדש. שיר חזק, מנגינה, גרוב ודינמיקה מצוינים, השירה האקספרסיבית והחזקה של פלאוארס.

יש כאן שירים עם איזושהי נימה אופטימית על הזדקנות ומוות "אנו רצים לעבר מקום בו נלך כאחד / ועל העצב שבחיים האלה נתגבר" שר פלאוארס ב – פרחים מבטיחים על '‘Running Towards A Place’, ואילו האופוריה האלקטרונית העולה מתמונת ‘When The Dreams Run Dry’ מצביעה על חיים שלאחר המוות בהם ו"עקוב אחר הירח לכוכבים, לשמש". ‘Dying Breed’ הקליט מזכיר את מבני הרוק המלהיבים של ברוס ספרינגסטין – “We’re cut from a stained glass mountain Baby, we’re a dying breed”

אם 'נפלא נפלא' הקודם של הלהקה עסק בטראומות עבר ,‘Imploding The Mirage’ היא אגרוף מורם לעתיד. יגידו – מייסטרים רוק, מתכתב עם "אמריקנה" אבל תמיד עם הפנים לאופקים הרפתקניים.

The Killers – Caution

The Killers – My Own Soul’s Warning