הראל ליסמן אל תדאג

“אל תדאג” היא בלדת פופ אמוציונלית הבנויה כווידוי פנימי שמופנה החוצה, אך למעשה מדבר פנימה. זהו שיר שנכתב מתוך עייפות שקטה: לא קריסה דרמטית, אלא שחיקה מתמשכת של מי שמורגל לבקש אישור, להחזיק תדמית יציבה וחזקה, ובתוך כך לנהל מאבק תמידי עם עצמו.

השיר נפתח במקום חשוף מאוד: “כמה עוד אפשר להתחנן תגיד לי כמה/ לדפוק על דלתות תמיד לחכות שמה/ לחכות למילה הטובה, לפרח, למחיאות הכפיים”. הראל ליסמן מתאר תלות מתמשכת בהכרה חיצונית – מחיאות כפיים, מילה טובה, סימני אהבה. הדימוי של “לדפוק על דלתות” יוצר תחושת השפלה מתמשכת. הדובר מתיש את עצמו בניסיון להתאים למה ש“הם רוצים”.

אחד המפתחות הרגשיים בשיר הוא הפנייה החוזרת: “ילד שלי שלא תשרוף בסוף את עצמך”. הדובר מחלק את עצמו לשניים – הילד הפגיע, המבקש אישור, המבוגר המגן, שמנסה לעצור את השחיקה. זה אינו דיאלוג בין שני אנשים אלא בין שני רבדים של אותו אדם.

השיר מנסח רגע של הורות עצמית. במקום להצליף (“אל תתמסכן”), הוא מציע הגנה: “אני שומר עליך”. זהו רגע של מעבר מניסיון לרצות את העולם לניסיון לשמור על העצמי.

הפזמון אינו מתיימר להבטיח ניצחון או שינוי דרמטי. הוא מציע רשות: “גם לך מותר להתפרק קצת גם לך מותר להישבר”. המילה “גם” חשובה, כי היא שוברת את תחושת החריגות. השבר אינו כישלון; הוא אנושי.

המשפט החוזר – “זה בסדר אם קשה קצת לדבר” מכיל את ליבת השיר – קושי רגשי שאינו מתורגם למילים. השתיקה מקבלת תוקף. השיר לא דורש ניסוח מדויק של כאב – הוא מתיר אותו. השורה “הכח השומר איתך עדיין גיטרה ופסנתר שרים בינתיים” אומרת: האמנות עצמה הופכת לכלי הישרדות. המוזיקה לא פותרת – היא מחזיקה. זה רגע חזק שבו השיר מסביר את קיומו.

בבית השני מתחדדת תחושת הניכור העצמי: “אתה כבר לא זוכר מה שאתה אוהב בך מה דמיינת מה רצית בשביל עצמך”. השחיקה אינה רק עייפות פיזית; היא אובדן חלום. האדם מתפקד – “חי ונושם אבל לא חולם”. זהו קיום טכני. החזרה לחלום מוצגת כמעשה של סדר פנימי – “נגמר הבלאגן, תתחיל לחלום”. הקריאה “תוציא ת’אצבע מהפה” מאזנת את הרוך. היא תזכורת לאחריות עצמית. השיר אינו שוקע ברחמים; הוא משלב חמלה עם דחיפה עדינה קדימה.

מבחינה דרמטורגית, השיר נע במסלול ברור – עייפות ותלות באישור חיצוני, זיהוי הסכנה (“שלא תשרוף את עצמך”), מתן לגיטימציה לשבר, חידוש האמון והחלום השחרור אינו פיצוץ גדול אלא התרככות. אין צעקה דכאונית; יש נשימה עמוקה. זה שחרור שקט, עקבי.

הראל ליסמן מצליח להיות אמוציונלי מבלי להיות דרמטי מדי. הטון המתכוון, ההגשה הישירה והעיבוד המדורג משרתים נרטיב של אדם שמפסיק להתחנן לעולם מתחיל לדבר אל עצמו בחמלה. בסופו של דבר, זה לא שיר שמבטיח שהכול יהיה טוב. זה שיר שמזכיר שמותר לפעמים לא להיות חזק.

העיבוד תומך בתחושת האינטימיות. אין כאן כניסה דרמטית; יש נשימה איטית, כמעט זהירה. ההפקה מאפשרת למילים להישמע כווידוי אמיתי. בהדרגה השיר מתרחב: הקול מתמלא, הכלים מצטרפים, והטון נעשה בטוח יותר — לא ככוח מתריס, אלא ככוח מחבק

הראל ליסמן אל תדאג ימוי, צילום, עריכה, צבע: תומר לוי

כמה עוד אפשר להתחנן תגיד לי כמה

לדפוק על דלתות תמיד לחכות שמה

לחכות למילה הטובה, לפרח, למחיאות הכפיים

תשיר חזק, תקוד קידה, תוריד ת’ראש בינתיים

אתה חושב מה הם רוצים וזה הורס לך

ילד שלי שלא תשרוף בסוף את עצמך

אז אל תתחכם אל תתמסכן זה לא יושב עליך

אני שומר עליך

פזמון:

אל תדאג

כי גם לך מותר להתפרק קצת

גם לך מותר להישבר

זה בסדר אם קשה קצת לדבר

אל תדאג

הכח השומר איתך עדיין

גיטרה ופסנתר שרים בינתיים

זה בסדר אם קשה קצת לדבר

אתה כבר לא זוכר מה שאתה אוהב בך

מה דמיינת מה רצית בשביל עצמך

אתה חי ונושם אבל לא חולם ולא רואה רחוק

תוציא ת’אצבע מהפה אתה כבר לא תינוק

כותב על שפע אבל מתקמצן על אהבה

ילד שלי אתה ואני ביחד יש תקווה

הצלחת לקום התחלת מכלום, תראה אותך היום

נגמר הבלאגן, תתחיל לחלום

אל תדאג

כי גם לך מותר להתפרק קצת

גם לך מותר להישבר

זה בסדר אם קשה קצת לדבר

אל תדאג

הכח השומר איתך עדיין

גיטרה ופסנתר שרים בינתיים

זה בסדר אם קשה קצת לדבר

