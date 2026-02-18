“כתוב על הקיר” ששר הראל סקעת הוא שיר שנע בין קלאוסטרופוביה להתפרקות משחררת, ומקבל את שיאו בהפיכה לדאנס-טראנס מרקיד בניצוחו הדי־ג’יי איתי גלו. זה מעבר סגנוני.שמעצים דרמה נפשית שמתרחשת דרך הקצב.

הטקסט מתחיל במרחב סגור מאוד. התחושה כמעט דיכאונית – חיים תלויים, לא ממומשים."אני חצי חי וחצי מת אני סגור בין ארבעה קירות". המילים “חצי חי” מציבות אדם במצב ביניים: לא נופל, לא פורץ.. תקוע. הקירות אינם רק חדר – הם תודעה. הוא מנותק, משותק, לא תופס רגעים יפים.

המהפך לא מגיע מבחוץ הוא פנימי. “משהו בי קורה פתאום”. וכאן המוזיקה מתחילה להשתנות: הדרמה המילולית מקבלת תנועה קצבית. "צא לבלות תקרע את העיר לאלף חתיכות" הפזמון נשמע כמו מניפסט לילי. העיר הופכת למגרש משחקים. הוא כבר לא סגור בארבעה קירות – הוא ברחוב. אבל "תחשוב שהם לא רואים" כלומר הוא עדיין מודע למבט. החופש תלוי בהתעלמות משיפוט.

כשהשיר מתפתח לדאנס-טראנס, מתרחש שינוי עמוק: הקצב מתעצם החזרתיות גוברת זה יוצר חוויה פיזית. הטראנס כאן הוא יותר מסגנון – הוא מנגנון בריחה. הוא לא פותר את הבעיה של “חצי חי”, אבל הוא מאפשר רגע שבו הגוף חי לגמרי.

“אני רוקד כאילו אף אחד לא מסתכל” – שורה משמעותית. הריקוד הוא אקט של חירות ממכר.הוא מבטיח: "אני מבטיח שאחזור מחר" חזרה לאן? לחדר? לשגרה? לעצמו הישן? יש כאן רמז לכך שהלילה הוא הפוגה, לא פתרון.

הביטוי “כתוב על הקיר” מרמז על גורל בלתי נמנע.,אבל כאן הכתובת אינה אזהרה – היא קריאה לפעולה., כאילו החיים עצמם צועקים לו – תחיה.

מה עובד? שימוש בהאוס כחוויה נפשית ולא רק כקצב,פזמון קליט שמחזיק רחבה. מה פחות? אין עומק קונקרטי לסיבה שבגללה הוא “חצי חי”., השיר מציע שחרור רגעי אך לא מהלך רגשי שלם.

“כתוב על הקיר” הוא שיר על מעבר מהישרדות לחוויה. לא שינוי חיים אלא שינוי תודעה ללילה אחד.. הוא לא פותר את החצי-מת, אבל נותן לו שלוש דקות של חצי-אלוהים. זה שיר שמתחיל בין ארבעה קירות ונגמר ברחבה, כשאף אחד כבר לא שואל מי אתה. סקעת שר אותו כזמר מיומן שמצליח לעבור מפופ לדאנס.

הראל סקעת איתי גלו כתוב על הקיר במאי: עמרי רוזי

אני חצי חי וחצי מת

שום דבר אצלי הוא לא לנצח

רגעים יפים אני לא תופס

אולי זה הזמן שלי לחזור לשטח

אני סגור בן ארבעה קירות

אפשר לחתוך פה בסכין תמתח

אבל משהו בי קורה פתאום

זה כתוב על הקיר

צא לבלות

תקרע את העיר לאלף חתיכות

תחשוב שהם לא רואים

תתחיל כבר לחיות

תעוף באויר בלי לפחד לראות

שזה כתוב על הקיר

על הכדור הזה מי נגד מי

אני עוד מחפש את הכיוון

עושה הפוך ממה שהם רוצים

ואיך הלב שלי פתאום ערום

אני רוקד כאילו אף אחד

לא מסתכל עלי זה ממכר

אני מבטיח שאחזור מחר

אחזור מחר

כי זה כתוב על הקיר..

