אם רק אפשר היה לעצור את הזמן, והיא היתה יכולה לומר בגאווה "אתה שלי". ה"אם" הזה הוא מוטו בשיר. מה עובר להראל עבודי בראש/ בלב? היא קראה לשיר "סוג של אהבה חשמלית". מהי אהבה חשמלית? זה ידרוש מהמאזין (כמוני) להבין את התסביך. למעשה היא רוצה להשתחרר מהמאבק הפנימי, מבקשת ממי שאיתה לעזור לה בזה, מחפשת אהבה אנושית – "אתה לא מוכן להגיד לי/ שאני טיפשה/ לא תעזוב אותי/ כאילו אני בוחרת/ מרגישה בדידות"…

הראל עבודי יצרה נרטיב מוסיקלי מרתק במנגינה, בסאונד, בקול האפלולי הנמוך, בקולות, שמשדרים במקצב איטי קוהרנטי את החרדה, הפגיעות וסערת הרגשות. סינגר–סונגרייטרית שהקשר בינה ובין ישראליותה פחות ממקרי בהחלט.

אכן, שפה היא אמצעי. הנקודה היא, שכל המהות של הסיפור משתנה כששרים באנגלית. האנגלית מאפשרת לה להטעין את עצמה בעוצמות ייחודיות. זה מה שקורה בשיר הזה בכל מרכיב כולל העיבוד האלקטרוני היפהפה.

הקליפ בשחור לבן נוצר כחלק מהקונטקסט היצירתי של השיר – חזותיות אורבנית חולפת בנסיעה שמכילה את הניכור, התסכול ועל הבדידות של היוצרת.

הראל עבודי Electric kind of love צילום – רותם גולן ( סטודיו גולן )

Look around/ Hold my hand/ Make mistakes/ Make me stay/ Look around/ I'm on my way now

Love and pain/ Love and gain/I don't play/it's another game/ Where is home/ I'm go'na stay now

Got me choosing/ What I'm losing/ Got me bruising/ what I'm doing/ my heart is moving/ Electric kind of love

Wont you tell me/ that I'm stupid/ wont you leave me/ Like i choose it/ feeling lonely/ writing slowly/ that song

found my home/ it is dawn/ brake the rows/ has I go/ feeling cold/ I'm goanna stay now

If only we could stop the time/ If I would proudly say your mine/ Might Found my magic girl/ she so damn fine

If only we could stop the time/ If I would proudly say your mine/ Might lost this fight No Peace of mind

Got me choosing/ What I'm losing/ Got me bruising/ what I'm doing/ my heart is moving/ Electric kind of love

Wont you tell me/ that I'm stupid/ wont you leave me/ Like i choose it/ feeling lonely/writing slowly/ that song

הראל עבודי פייסבוק