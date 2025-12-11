הרבי הנקוק The Best Of

The Best of Herbie Hancock: The Blue Note Years הוא אחד האוספים המרכזיים להבנת ראשית הקריירה של הרבי הנקוק וההתפתחות של ג’אז מודרני בשנות ה־60. האוסף כולל קטעים שהוקלטו בתקופת פעילותו של הרבי הנקוק בחברת Blue Note Records בשנים 1962–1968, אחת התקופות החשובות והפורות שלו. זהו שילוב של פוסט־בופ, הרד בופ, מודאליות, ניצנים של אוונגרד, והרבה חדשנות הרמונית וריתמית. האוסף לא בנוי כאלבום קונספטואלי, אלא כתמצית זהות מוזיקלית המתפתחת:מפסנתרן צעיר בצילו של מיילס דייויס לגיבור חדשנות בפני עצמו.

הנקוק משתמש באקורדים צבעוניים, מתח־פתרון יצירתי, והרבה מודאליות. למעשה, הוא עזר לנסח את השפה של העידן הפוסט־בופי.ההקלטות משלבות ליינים בופיים נמרצים, גרובים מאלתרים (במיוחד ב־“Watermelon Man”), אווירה פתוחה וחקרנית ("Speak Like a Child")

הנקוק נע בין נגינה נקייה ועדינה לבין התפרצויות כוח מדודות, תמיד עם שליטה מוחלטת בטאץ'. הוא מניח תשתית למה שבשנות ה־70 יהפוך לפיוז'ן (Head Hunters), אבל כאן הכול עדיין אקוסטי ונקי.

קטעים בולטים: Watermelon Man (1962) –להיט ענק שנכתב כשהנקוק היה בן 22 בלבד., בלוזי, קליט, עם גרוב כמעט לטיני., דוגמה לאיזון בין מסחריות לאמנות טהורה. Cantaloupe Island (1964) – אחד מקטעי הג’אז המזוהים ביותר בעולם – וייב מודאלי, מינימליסטי, “קולי”, מהדהד פאנק לפני זמנו. Maiden Voyage (1965) יצירה אווירה מלודית שהפכה לסטנדרט. הרמוניות ייחודיות המדמות נדידה בים., יצירה שמשלבת בין פשטות מלודית למבנה מודאלי עשיר. Speak Like a Child (1968) – שפה הרמונית פיוטית. פחות בופ — יותר צבעים, אווירה ומרחב. One Finger Snap – יצירה יצירות שמציגה את יכולתו לנוע בין מסורת בופית למודרניות חדה תמיד עם מגע אישי.

מה הופך את האוסף הזה לחשוב? הוא מציג את לידתו של אחד מהפסנתרנים והמלחינים המשפיעים בעולם הג'אז. הרבי הנקוק כאן עדיין צעיר, אך כבר יוצר סגנון. אפשר לשמוע את התפתחות השפה שלו ממקטע למקטע.. האוסף נותן מבט על תקופה שבה הג’אז עבר מהפכה, שנות ה־60 – ההרד־בופ נמס, המודאלי פורח, האוונגרד עולה. הנקוק משלב את שלושתם. מציג גשר בין ג'אז “מסורתי” לחיפוש מודרני. בעוד קולטריין ועמיתיו פורצים לעולמות חופשיים, הנקוק יוצר חיבור בין מלודיה, צלילות והרפתקה. הוא חושף פסנתרן שבונה עולם – לא רק מנגן. הרבי כותב מוזיקה שנשמעת כמו פסנתרן שחושב תזמורתית.

The Best of Herbie Hancock: The Blue Note Years הוא לא רק אוסף – זו מפה של היווצרות שפה מוזיקלית. הוא מתעד את הרגע שבו הרבי הופך ממבצע מוכשר למהפכן אמיתי, ומניח את היסודות לג'אז המודרני של העשורים הבאים.

Herbie Hancock Speak Like a Child

