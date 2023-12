הרולינג סטונז Hackney Diamonds

האם החבר'ה האלה נשמעים טוב כמו תמיד? ואללה. בואו נאשר בלי להיסחף. לא אפול למלכודת הקלה והמטופשת של, "זה התקליט הכי טוב שלהם מאז"… אבל נודה: הוא גדל עליך מהאזנה להאזנה. עוד בשורה: הקול של מיק ג'אגר עדיין חזק להפליא גם בפלסט, והוא בן 80! ה-hook שלהם ממשיך להיות מטורף! הגרוב הוא קילר! הסאונד מדהים! אבנים מתגלגלות שממשיכות להרוג. רבות מהמנגינות הללו נשמעות כאילו הם הקפידו לשחזר כמה מהצלילים ההיסטוריים שלהם.

Hackney Diamonds יוצא אחרי Blue & Lonesome זוכה פרס הגראמי לשנת 2016, שהציג גרסאות מבריקות של רצועות בלוז שעזרו לעצב את הסאונד של הלהקה. זהו אלבום האולפן הראשון של הלהקה עם חומרים מקוריים מאז A Bigger Bang ב-2005.

כפי שניסח מבקר , הם כבר עשו הכל ואין להם צורך להוכיח את גדולתם, והנה בניגוד לכל הסיכויים, מיק ג'אגר ו(80) הגיטריסטים קית' ריצ'רדס, (בקרוב בן 80 ), ורוני ווד (76), הם עשו את הבלתי אפשרי והוציאו תקליט פנטסטי, הראשון עם חומרים חדשים מזה כמעט 20 שנה. ג'אגר ממשיך להתריס נגד הזמן בכל ההיבטים. בעוד שבני דורו איבדו הרבה מהיכולת הווקאלית שלהם כולל רוברט פלאנט, רוג'ר דאלטרי, פול מקרטני, אלטון ג'ון וכו', ג'אגר נשמע פשוט טוב כמו שהוא עשה בשנות ה-20 לחייו ללא אובדן טווח קולי. יתר על כן, כפי שמעידה ההופעה החיה של 7 השירים במסיבת שחרור האלבום במועדון בניו יורק בלילה שלפני יציאת האלבום, הוא רץ, רקד,, קפץ ודיבר על כל הבמה כאיש צעיר.

הנגינה בגיטרה של הצמד ריצ'רדס ווודס היא פנומנלית, נשמעת בלתי אפשרית עבור בחורים שלבטח סובלים מדלקת פרקים משמעותית בידיהם. אף אחד מהם מעולם לא השתתף בתחרות "הגיטריסט הטוב ביותר", אבל עשרות שנים של שכלול ותחזוקה של האומנות שלהם הופכים אותם לרמת על עולמית, וזה ניכר בבירור בתקליט הזה. כמובן שיכולת כתיבת השירים של ריצ'רדס היא תמיד מה שתמיד הפריד בינו לבין גיטריסטים גדולים אחרים.

בקידום לאלבום השתתפו האורחים המפורסמים שהופיעו בו. הייתי אומר שהם לא הוסיפו ולא גרעו מהאלבום הנהדר הזה, ובעצם היו מיותרים, כפי שהמתופף החדש סטיב ג'ורדן צייץ ממש כך ("הם היו מיותרים") הם קיבלו תפקידים שאינם מוכרים להם. פול מקרטני ניגן בשיר פאנק רוק, ועושה משהו שמעולם לא עשה בקריירה שלו – סולו בס. אלטון ג'ון מנגן בפסנתר בשיר הארד רוק כבד ועמוס. כוכב הפופ סטף גרמנוטהמופיע בבלדת גוספל. סטיבי וונדר שהצטרף בפעם האחרונה לסטונז לפני יותר מ-50 שנה מנגן נגן פסנתר ועוגב בבלדה הזו.

Whole Wide World – אחד השירים הטובים באלבום זה הרד רוק היוצא משוטטות ברחובות הפוסט מודרניים הקודרים של לונדון ודרך "ריח הסקס והבנזין". ג'אגר כאן במיטבו עם המבטא הקוקני המוגזם. הנגינה של ריצ'רדס בגיטרה מציגה חידוש, שיר שמעיד שאף פעם לא נגמר להם.

Dreamy Skies שמיים חלומיים – שיר קאנטרי מלא נשמה על בריחה ממרוץ העכברים, ה"תמונות" של הרשת החברתית, המכשירים "ללא חיבורים" והטלפונים הסלולריים והיציאה לטבע מתחת לשמים חלומיים.

Mess It Up – שיר דאנס אופטימי מלהיב עם פזמון שמזכיר את ה-Bee Gees השיר הבא מציג המתופף המקורי צ'רלי ווטס זמן קצר לפני מותו.

Live By The Sword – שיר הרוק האפל הכבד והקשה הזה הוא אחד הטובים באלבום. אני תוהה אם ריצ'רדס ואלטון ג'ון היו באולפן ההקלטות בו-זמנית בשיר הזה.

Sweet Sounds of Heaven – הסינגל השני הוא השיר הכי טוב באלבום ללא ספק. זה לא דומה לשום דבר שהם עשו אי פעם. זו הבלדה הראשונה שלהם בסגנון הגוספל, שמשתווה לבלדות הגדולות ביותר שלהם כמו Tears Go By, "אנג'י", Wild Horses ו – Beast Of Burden. גרסת האלבום הזו של השיר ארוכה ב-2 דקות מהסינגל.

רולינג סטון בלוז (Rolling Stone Blues) – האלבום מסתיים במקום בו הכל התחיל לפני 62 שנים בתחנת הרכבת של דארטפורד ב-1961, עם חברי הילדות ג'אגר וריצ'רדס שהתאחדו בפעם הראשונה וכשג'אגר מביא את הקלאסיקה הזו של הבלוזיסט האגדי מאדי ווטרס. החבר המייסד בריאן ג'ונס קרא עד מהרה ללהקה על שם השיר הבלוז המקורי הזה. ג'אגר וריצ'רדס לבד במיטבם עם המפוחית האגדית של מיק וגיטרה 5 המיתרים המפורסמת של קית'.

ג'אגר אומר שהאלבום הזה הוא רק חצי מהשירים שהם הקליטו, ועם חצי מהשירים הטובים ביותר, ו"האלבום הבא הושלם ב-75%", אז אנחנו יכולים לצפות לאלבום נוסף ב-24' ולעוד מופעי סולד אאוט', אם כמו שריצ'רדס אומר, "כולנו עדיין זקופים עד אז."

