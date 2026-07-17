רגע לפני יציאת האלבום החדש Foreign Tongues, קיימו חברי הרולינג סטונס The Rolling Stones אירוע יוצא דופן בלונדון: הופעה אינטימית במועדון קטן כחלק ממסיבת האזנה חגיגית.

במקום מופע אצטדיונים מול עשרות אלפי אנשים, בחרו מיק ג'אגר ורוני ווד להופיע בפני קהל מצומצם ולהציג ביצוע חי לראשונה לשיר "Ringing Hollow", בליווי הפסנתרן הוותיק מאט קליפורד וגם את השיר "You Can’t Always Get What You Want" במסיבת האזנה במלון סנט קלמנטס בלונדון ב-8 ביולי 2026.

האירוע הזכיר מדוע הרולינג סטונס נחשבים בראש ובראשונה להקת מועדונים. למרות עשרות שנים של הופעות באצטדיוני ענק, הם צמחו מתוך מועדוני הבלוז הקטנים של לונדון בתחילת שנות ה־60. ההופעה האינטימית הזו יצרה מעגל סמלי: הלהקה חזרה למרחב שבו הכול התחיל, כשהקהל קרוב לבמה וכל מבט וכל חיוך של ג'אגר מורגשים ישירות.

זו אינה הפעם הראשונה שהלהקה עושה זאת. לאורך הקריירה היא נהגה להופיע מדי פעם במקומות קטנים, דווקא כדי לשמור על תחושת הקרבה והספונטניות שאינה אפשרית באצטדיונים.

זה היה מפגש בין מסיבת האזנה, ראיון והופעה חיה. ג'אגר ורוני ווד ביצעו את "Ringing Hollow", ושוחחו על תהליך היצירה. ג'אגר תיאר את השיר כהתבוננות ביקורתית אך מורכבת על אמריקה של ימינו, והדגיש כי המטרה אינה להטיף אלא לעורר מחשבה.

העיתוי היה משמעותי. ימים ספורים לפני יציאת Foreign Tongues, הסטונס רצו להראות שהם אינם רק מותג נוסטלגי, אלא להקה שעדיין יוצרת מוזיקה חדשה. האלבום, שהופק בידי אנדרו ואט, כולל שיתופי פעולה עם אמנים כמו פול מקרטני, רוברט סמית' וצ'אד סמית', וממשיך את גל היצירה שהחל עם Hackney Diamonds.

ההופעה הקטנה של הרולינג סטונס בלונדון ב־8 ביולי 2026 הייתה הרבה יותר מאירוע קידום מכירות. היא הזכירה שמאחורי אחת מלהקות הרוק הגדולות בהיסטוריה עדיין מסתתרת להקת בלוז־רוק שנהנית לנגן מול קהל קרוב. דווקא בתקופה שבה הכול נמדד בגודל הבמה ובמספר הכרטיסים, הסטונס הוכיחו שלפעמים כמה מאות אנשים במועדון קטן יכולים לייצר חוויה מוזיקלית אינטנסיבית יותר מאצטדיון מלא.

על האלבום Foreign Tougues

הרולינג סטונס בהופעה חיה במועדון קטן בלונדון יולי 2026

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