זמן קצר לפני תחילת המופע באמסטרדם, כרוז עלה לבמה והודיע כי הרולינג סטונס ביטלו את ההופעה לאחר שמיק ג'אגר נמצא חיובי לקורונה. לשון ההודעה: "הרולינג סטונס מצטערים מאוד על הדחייה של המופע, אבל הבטיחות של הקהל, המוזיקאים וצוות ההפקה צריך לעמוד בראש סדר העדיפויות.

המופע יתקיים במועד מאוחר יותר. כרטיסים להופעה הערב יכובדו בתאריך שנקבע מחדש."

ותיקי הרוק נמצאים כעת בעיצומו של סיבוב הופעות באירופה החוגג את השנה השישים ללהקה. במהלך הופעה בליברפול בשבוע שעבר, (9 ביוני), הם חלקו מחווה לביטלס בקאבר ל "I Wanna Be Your Man" משנת 1963, זו הפעם הראשונה שהם מנגנים מבצעים מאז 2012.

בהופעה הראשונה במדריד, הם ביצעו בפעם הראשונה אי פעם בלייב את שלהם "Out Of Time" משנת 1966 במחווה למתופף המנוח צ'רלי ווטס.

הם כבר מתגלגלים 60 שנה!

Jumping Jack Flash – The Rolling Stones – Munich – 5th June 2022

Out of Time – The Rolling Stones – Madrid – 1st June 2022