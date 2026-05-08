הרולינג סטונס מוציאים אלבומם החדש Foreign Tongues שיכלול הופעות אורח של רוברט סמית' ופול מקרטני

האלבום יכלול 14 שירים, ומוצג באמצעות סינגל ראשון ומדבק - “In The Stars”.

הרולינג סטונס מוציאים אלבומם החדש Foreign Tongues, שיכלול הופעות אורח של רוברט סמית', פול מקרטני ואמנים נוספים. ותיקי הרוק רמזו לכאורה על האלבום כבר בחודש שעבר, כאשר סדרת שלטי חוצות הופיעה ברחבי העולם עם הלוגו שלהם והמילים “Foreign Tongues” בשפות שונות.
בהמשך, מיק ג'אגר וחבריו שיתפו את הידיעה בעמוד האינסטגרם הרשמי שלהם. עוד לפני כן, הלהקה פרסמה טיזר לחומרים חדשים תחת הכינוי “The Cockroaches”, ושחררה את הסינגל האנרגטי והכריזמטי “Rough and Twisted”.כעת הלהקה אישרה רשמית את האלבום החדש וחשפה שהוא ייצא ב־10 ביולי. . האלבום יכלול 14 שירים, ומוצג באמצעות סינגל ראשון ומדבק – “In The Stars”.

The Rolling Stones – In The Stars

