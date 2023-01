הרולינג סטונס As Tears Go By

"זה ערב היום/ אני יושב ורואה את הילדים משחקים/ גם פרצופים מחייכים אני רואה/ אבל לא בשבילי/ אני יושב ומתבונן/ כשהדמעות זולגות

עושרי אינו יכול לקנות הכל/ אני רוצה לשמוע את הילדים שרים/ כל מה שאני שומע זה את הצליל/ של גשם שיורד על האדמה/אני יושב ומתבונן/ כשהדמעות זולגות"

1965. זה היה אחד השירים הראשונים שנכתבו על ידי מיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס. מנהל הסטונס, אנדרו אולדהם, נתן אותו לזמרת שהוא ניהל – מריאן פיית'פול שמה, שהוציאה אותו ב-1964.השיר היה אמור להיות ה-B-side של הסינגל הראשון שלה, אבל חברת התקליטים החליטה להפוך אותו ל-A, והוא הפך ללהיט הראשון שלה. הסטונס הקליטו אותו שנה לאחר מכן. פיית'פול הפכה לחברתו של מיק ג'אגר בשנת 1966. מערכת היחסים הסוערת ביניהם הסתיימה 3 שנים מאוחר יותר. באותה תקופה, היא סייעה בכתיבת "Sister Morphine" ("אחות מורפיום"), ונתנה לג'אגר את הספר שהיווה השראה ל"סימפטיה לשטן".

פיית'פול תיארה את השיר שהגיע למקום ה-9 במצעד ה-100 ב-1964, כ"דיוקן סחיר שלי… פנטזיה מסחרית שלוחצת על הכפתורים הנכונים". למרות זאת, היא הקליטה אותו שלוש פעמים: כסינגל מ-1964, עבור Strange Weather מ-1987, ושוב ב-Negative Capability מ-2018.

כשמיק וקית' כתבו את השיר, הסטונס עדיין ניגנו בעיקר קאברים של בלוז בהופעות שלהם. זה לא התאים לתדמית שלהם, אבל ביסס את הסטונס כלהקה שיכולה להוציא מדי פעם בלדה.

מיק ג'אגר (1995), 30 שנה אחרי שהשיר יצא: "זה היה אחד מהשירים הראשונים שכתבתי. השיר מאוד מלנכולי לילד בן 20 לכתוב: בערב היום, להתבונן בילדים משחקים – זה מאוד מטומטם ותמים, אבל יש בזה משהו מאוד עצוב, כמעט כמו שאדם מבוגר יכול לכתוב. אתה יודע, זה כמו מטפורה של להיות זקן: אתה צופה בילדים משחקים ומבין שאתה לא ילד. זה שיר בוגר יחסית בהתחשב בשאר דברים שעשינו אז. לא חשבנו לעשות את זה, כי הרולינג סטונס היו קבוצת בלוז בוטה. אבל הגרסה של מריאן פיית'פול כבר הייתה להיט גדול ומוכח…

ג'אגר שר וקית' ריצ'רדס ניגן בגיטרה אקוסטית בעיבוד לכלי מיתר של מייק לינדר שעשה את העיבוד ל – "She's Leaving Home" של הביטלס. אף אחד אחר מהסטונס לא השתתף בשיר.

השיר שוחרר תחילה כסינגל בארה"בף כי בלדות היו פופולריות שם באותה תקופה. הוצאתו באנגליה נדחתה ב-6 חודשים, כי לא רצו להתחרות ב"Yesterday" של הביטלס. כשסוף סוף הוציאו אותו שם, הוא היה צד B של "19th Nervous Breakdown."

השיר נכלל באלבום December's Children של הסטונס משנת 1965.

הרולינג סטונס – As Tears Go By

The Rolling Stones – As Tears Go By (Shine a Light 2008)

It is the evening of the day

I sit and watch the children play

Smiling faces I can see

But not for me

I sit and watch

As tears go by

My riches can't buy everything

I want to hear the children sing

All I hear is the sound

Of rain falling on the ground

I sit and watch

As tears go by

It is the evening of the day

I sit and watch the children play

Doing things I used to do

They think are new

I sit and watch

As tears go by

Writer/s: Andrew Loog Oldham, Keith Richards, Mick Jagger