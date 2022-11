השירים הגדולים של שנות השישים

לדבר על הסיקסטיז זה לספר על אהבות חצובות בנשמה. חלקן – באוסף הזה, מראשית השישים עד תחילת השבעים – המון שירים שהם חלק מהווייתי. רק שירים כנראה יכולים לעורר זיכרון כבוי, אולי אפילו יותר מתצלומים ישנים באלבום התמונות. לשמוע בובי וינטון שר "בלו וולווט" זו התרפקות עמוקה. אין מילה אחרת. גברת רובינסון של סיימון וגרפונקל – ימים שלא ישובו עוד. ללניה של דונובן – תקופת ילדי הפרחים שמעולם לא נבלה. וקליפורניה ממשיכה לחלום גם הרבה שנים אחרי מותה של סולנית המאמאס אנד פאפאס, מאמה קאס.

לדבר על הסיקסטיז זה לגעת גם בשולי הפיפטיז והסוונטיז. אין ספק שהמוסיקה של השנים האלו מעוררת זיכרונות מיוחדים אצל מי שגדלו עליה. מישהו אמר: זו הייתה מוסיקה שגרמה לך להתאהב. הים קוראים לה – "אולדיז".

האם זו רק הנוסטלגיה המעומעמת שממשיכה למרוח אותנו על שירים מלפני ארבעים שנה ויותר? שפוטי השישים טוענים שזה היה עשור מופלא שבו התמזגו מהפכה (מוסרית, חברתית) עם יציריות אינטנסיווית בכל המובנים. ממרחק הזמן הכל נשמע שיא התמימות. הרוקנ'רול של אלביס סימל מהפיכת נעורים מסעירה, הביטלס והאבנים הובילו את תנועת הפופ האנגלית וגירו המוני צעירים לכתוב שירי פופ, שאחדים ממשיכים לרוץ אל הנצח. פינק פלוייד הייתה כבר הדור הבא כמו גם ה-Punk והרוק הפרוגרסיבי.

לא לשכוח שמה שמעורר היום געגועים נחשב אז ללא יותר ממוסיקה טינאייג'רית מובהקת. לא "קלאסיקה". מצד שני, אין ספק ש – 1962, שנת הפריצה הגדולה של הביטלס, נתנה את האות למסע הקסם הפופיסטי של העשור.

61 השירים מחולקים ל-3 דיסקים, כמעט 3 שעות שהם היסטוריית פופ. הדיסק הראשון מכיל את הלהיטים המובנים מאליהם של זמרים המזוהים עם השישים – אלביס פרסלי, רוי אורביסון, ניל סדקה, פול אנקה, אנדי ויליאמס, בובי וינטון, סקיטר דיוויס, ג'וני קאש, גרי פטקט והיוניון גאפ, ג'ורג'י פיים, אריתה פרנקלין, ג'ון דנוור. שני הדיסקים הנוספים מכילים שירים המזוהים עם שנות ה-60 המאוחרות, תקופת ילדי הפרחים ומלחמת ויטנאם: המודי בלוז, סיימון וגרפונקל, הבירדז, ואן מוריסון, פליטווד מאק, האמאות והאבות, סנטנה, ביג בראדר וההולדינג קומפני (עם ג'ניס ג'ופלין), ג'פרסון איירפליין, love, דם, יזע ודמעות, לאבין ספונפול, יאנג בלאדס, נחש מי, הבוקס טופס. רשימה חלקית. למתעניין בגרסאות מקור ללהיטים מוכרים ימצא כאן את דונובן בביצוע של "ללניה" המוכר מגרסת "דיפ פרפל" ועוד שיר של הלהקה הזו Hush בביצוע בילי ג'ו רויאל.

1. Elvis Presley – Suspicious Minds

2. Roy Orbison – Oh, Pretty Woman

3. Neil Sedaka – Breaking Up Is Hard To Do

4. Paul Anka – Put Your Hands On My Shoulder

5. Bobby Vinton – Blue Velvet

6. Skeeter Davis – The End Of The World

7. Andy Williams – Where Do I Begin

8. Gary Puckett & the Onion Gap – Young Girl

9. Peggy March – I Will Follow Him

10. Johnny Cash – Ring Of Fire

11. Georgie Fame – The Ballad Of Bonnie And Clyde

12. The Tokens – The Lion Sleeps Tonight

13. Tammy Wynette – Stand By Your Man

14. Roy Orbison – Only The Lonely

15. Bobby Vinton – Mr. Lonely

16. Harry Nilsson – Everybody's Talkin

17. John Denver – Leaving On A Jet Plane

18. Simon & Garfunkel – The Sound Of Silence

19. Jose Feliciano – Light My Fire

20. Aretha Franklin – Walk On By

דיסק 2

1. The Moody Blues – Nights In White Satin

2. Blood, Sweat & Tears – I Love You More Than You'll Ever Know

3. Big Brother & The Holding Company – Summertime

4. Donovan – Lalena

5. The Mamas & The Papas – California Dreamin

6. Pacific Gas & Electric – Are You Ready

7. Jefferson Airplane – Somebody To Love

8. The Fifth Dimension – Aquarious / Let The Sunshine In

9. Scott McKenzie – San Francisco

10. The Churchills – Too Much In Love To Hear

11. !The Byrds – Tum! Tum! Tum

12. Love – Alone Again Or

13. The Lovin' Spoonful – Summer In The City

14. Billy Joe Royal – Hush

15. The Youngbloods – Get Together

16. The Lemon Pipers – Green Tambourine

17. Donovan – Mellow Yellow

18. The Chamber Brothers – Time Has Come Today

19. Spirit – I Got A Line On you

דיסק 3

1. Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson

2. Van Morrison – Brown Eyed Girl

3. The Byrds – Mr. Tambourine Man

4. Blood, Sweat & Tears – Spinning Wheel

5. The Peddlers – Girlie

6. The Guess Who – Three Eyes

7. Fleetwood Mac Albatross

8. Santana – Evil Ways

9. The Box Tops – The Letter

10. The Lovin' Spoonful – Do You Believe In Magic

11. Sly & The Family Stone – Dance To The Music

12. The Delfonics – Ready Or Not Here I Come

13. Harry Nilsson – Without Her

14. Jose Feliciano – Rain

15. Johnny Mandel – Suicide Is Painless

16. Jefferson Airplane – White Rabbit

17. Spirit – Nature's Way

18. Tim Hardin – Simple Song Of Freedom

19. Tim Rose – Hey Joe

20. Zager & Evans – In The Year 2525

21. The Youngblods – Darkness, Darkness

22. It's A Beautiful Day – White Bird

בתמונות מלמעלה: דונובן, ג'פרסון איירופיין, מאמאס אנד פאפאס, מודי בלוז, סיימון וגרפונקל