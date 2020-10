השירים החדשים של סטיבי וונדר

אוקטובר 2020. לוס אנג'לס, קליפורניה. יש מקום לריגוש: לרגל יום הולדתו ה -36 של בנו הבכור השני, מומטס מוריס, סטיבי וונדר מוציא שני שירים בבת אחת. Can't Put It in the Hands of Fate ("לא יכול לשים את זה בידי הגורל") בהשתתפות הראפריות רפסודי וצ'יקה והראפרים קורדאה ובאסטה ריימס ו- "Where is Our Love Song" בהשתתפות גארי קלארק ג'וניור.

בהודעה לעיתונות נאמר: "אלה הם שירים המספקים הדרכה והשראה לאתגרים הגלובליים של ימינו". אלה השירים הראשונים של וונדר מזה 4 שנים, אשר יומאים ככל הנראה לקראת אלבום הראשון באורך מלא מאז 2005.

השירים מבטאים חזרה של וונדר לרוח היצירות הפוליטיות המוקדמות בקריירה שלו, כמו Front Line של 1982, שעסק במלחמת וייטנאם ו – Happy Birthday, שתרם להפיכתו של יום הולדתו של לוחם הזכויות מרטין לותר קינג ג'וניור ליום חג לאומי בארה"ב.

Can't Put It in the Hands of Fate, התחיל לדברי וונדר במקור כשיר אהבה רגיל והפך לשיר מודעות חברתית, המונע על ידי צליל מפוחיתו הקלאסי של וונדר (שמזכיר במקצת את הלהיט I Wish) מ -1976. הוא שר מחאה עד שיחול שינוי: "אתה אומר שאתה חולה ועייף מאיתנו מפגינים / אני אומר שלא הספקתי לעשות שינוי … אתה אומר שאתה מאמין ש'כל החיים חשובים '/ אני אומר שאני לא מאמין לעזאזל במה שאתה עושה."

וונדר אמר שזו תגובה ל"גזענות מערכתית" "אנחנו לא יכולים להיות העם המאוחד בעולם כשיש לנו את הטירוף הזה … השינוי הוא עכשיו – אנחנו לא יכולים לשים אותו בידי הגורל".

על הגזענות המחודשת בארה"ב ובמקומות אחרים, אומר וונדר: אנחנו לא יכולים להתעלם ולהתנהג כמו שהדברים באומה הזו לא קרו מעולם … אנחנו לא יכולים למחוק אותם מספרי ההיסטוריה. ב – 1619, זה קרה. סחר העבדים אכן קרה, 150 מיליון אנשים שחורים אכן מתו, זה אכן קרה. הדרך היחידה שאנחנו יכולים לתקן את זה היא באמצעות האהבה והכבוד שלנו."

בנוגע לבחירות לנשיאות בנובמבר, מוסיף וונדר: "אנחנו לא יכולים להשאיר את ההצבעה בידי הגורל. היקום צופה בנו. עלינו להצביע בעד צדק ונגד העוול והקיפוח."

סטיווי וונדר – Can't Put It in the Hands of Fate

בשיר השני Where Is Our Love Song, שוונדר התחיל לכתוב לראשונה בגיל 18 ולא מזמן חזר אליו, הוא שר על "מילים של תקווה … לא סוג התקווה שמשאיר חלק מאיתנו מאחור / אלא התקווה שמגביהה את על האנושות."

לדבריו, חוסר התקווה נובע מ"כל הבלבול, כל השנאה, מזרח מול מערב, שמאל מול ימין: שברון לב … הרבה בלבול."

כל ההכנסות מההשיר יועברו לארגון הצדקה Feeding America כדי לספק סיוע במהלך מגיפת הקורונה.

וונדר "אנחנו נמצאים במקום שמעולם לא היינו בו, אז אם אוכל לעשות משהו בשיר שיעזור להאכיל אנשים, להראות את אהבתי – זו תהיה ההנאה שלי."

וונדר הוסיף כי הוא מתכנן להתגורר בגאנה, אם כי לא פירט יותר. הוא גם הודיע על הקמת הלייבל החדש, So What the Fuss Music, בהפצה ובשיווק של חברת הבת יוניברסל. כמו כן סיםר כי סיים את מערכת היחסים הארוכת שנים שלו עם Motown Records.

וונדר, בן 70, שעבר השתלת כליה בדצמבר 2019, אומר: “אני מרגיש נהדר, הקול שלי מרגיש נהדר. אני אומר לבת שלי עאישה, 'אני אהיה צעיר ממך בחמש שנים' … אני מרגיש בערך בן 40 "

סטיבי וונדר – Happy Birthday