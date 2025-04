השירים הכי מבוקשים בגוגל

בשנת 2023 ותחילת 2024, היו מספר שירים שהיו מאוד מבוקשים בגוגל. להלן רשימת השירים המובילים בחיפושים:

1.Unholy” – Sam Smith & Kim Petras"

השיר הזה זכה לפופולריות עצומה והיה אחד השירים הכי מחופשים בזכות הסגנון הייחודי והקולנועי שלו, כמו גם בגלל ביצועי הבמה הבולטים של השניים

2. Flowers – Miley Cyrus

מיילי סיירוס הצליחה למשוך הרבה תשומת לב עם השיר הזה, אשר מדבר על התחזקות והתמודדות עם פרידה. השיר הפך ללהיט עולמי וזכה לחיפושים רבים ברשת

3. Idol” – YOASOBI"

השיר הזה, שמלווה את האנימה הפופולרי, זכה להצלחה רבה ביפן ומחוצה לה, והפך לאחד השירים המחופשים ביותר בעולם בזכות הפופולריות של סדרת האנימה שהוא מלווה

4. Cupid” – FIFTY FIFTY"

השיר הזה, מבוצע על ידי להקת הבנות הקוריאנית FIFTY FIFTY, הפך לוויראלי בטיקטוק, ומכאן זכה לפופולריות רבה ברחבי העולם. השיר הצליח להגיע לצמרת החיפושים בגוגל במהלך 2023

5. Try That in a Small Town” – Jason Aldean"

השיר הזה עורר דיון רב וזכה לחיפושים רבים בעקבות המסר השנוי במחלוקת שלו. ג’ייסון אלדין הצליח למשוך הרבה תשומת לב בזכות השיר הזה. השיר מתאר התנגדות לאלימות ולהתנהגות אסוציאלית, ומבטא את הרעיון שפעולות כאלו יזכו לתגובה קשה בקהילה קטנה. הסרטון שמלווה את השיר כולל תמונות של הפגנות אלימות, דגלי קונפדרציה ומקומות בעלי משמעות היסטורית שנויה במחלוקת.

6. Bzrp Music Sessions Vol. 53” – Bizarrap & Shakira"

שיתוף הפעולה הזה בין המפיק הארגנטינאי ביזאראפ לשאקירה הפך לאחד השירים המובילים בחיפושים הודות להצלחה המסחרית הגדולה שלו ולסגנון המוזיקלי המעניין שהוא מציג

7. Kill Bill” – SZA"

השיר שמבוצע על ידי הזמרת האמריקאית SZA, זכה לפופולריות רבה בזכות המסר החזק שלו והצליל המוזיקלי המיוחד שלו, והפך לאחד השירים המחופשים ביותר בגוגל במהלך השנה האחרונה

8. As It Was” – Harry Styles"

הלהיט של הארי סטיילס נחשב לאחד מהשירים הבולטים של השנה וממשיך להיות מחופש הרהב בגוגל בזכות הפופולריות העצומה של הזמר והסגנון הייחודי של השיר