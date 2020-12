השירלס The Shirelles היו אחת מלהקות הבנות המצליחות בפופ של השישים. הן יצרו תערובת של פופ, רוק וריתם נ' בלוז. בהרמוניות הרכות שלהן, בסגנון doo wop וסול עירוני הן גילמו תמימות יפה. ההרכב הוקם ב-1958 ב – Passaic שבניו ג'רזי ע"י ארבע תיכוניסטיות חברות: דוריס קולי, אדי "מיקי" האריס, שירלי אוונס ובוורלי לי. הן כתבו שיר – I Met Him on a Sunday לתחרות כשרונות בבית הספר. חבר הכיר אותן לאמו פלורנס גרינברג, שניהלה לייבל תקליטם קטן. היא הפכה למנהלת הראשונה שלהן. זו הייתה ההתחלה.

השיר הזה נכתב ע"י הזוג גרי גופין וקרול קינג (בעל ואישה). האישה (הדובר-השרה) תמהה מה יקרה אחרי המפגש הראשון עם הגבר שלה. תחילה התקבל השיר בהיסוס מה ע"י תחנת הרדיו, מה שלא מנע ממנו להפוך להיט ענק, שנמכר בלמעלה ממיליון עותקים. קרול קינג עצמה שילבה את גרסתה לשיר באלבומה Tapestry משנת 1971.

Tonight you're mine, completely/ You give your love so sweetly/ Tonight the light of love is in your eyes/ But will you love me tomorrow

Is this a lasting treasure/ Or just a moment's pleasure/ Can I believe the magic in your sighs/ Will you still love me tomorrow

Tonight with words unspoken/ You say that I'm the only one/ But will my heart be broken/ When the night meets the morning sun

I'd like to know that your love/ Is a love I can be sure of/ So tell me now and I won't ask again/ Will you still love me tomorrow

So tell me now and I won't ask again/ Will you still love me tomorrow/ Will you still love me tomorrow

Will you still love me tomorrow

Writer/s: Carole King, Gerry Goffin

השירלס Will You Love Me Tomorrow (מקום 1 ארה"ב 1960 מקום 4 – בריטניה)

