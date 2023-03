השיר החדש של דפש מוד My Cosmos Is Mine

דפש מוד הוציאו שיר חדש 'My Cosmos Is Mine'. זהו השיר השני אחרי ‘Ghosts Again’ שיוצא מאלבומם המיוחל 'Memento Mori', המיועד ל-24 במרץ. 'My Cosmos Is Mine' אמור להיות שיר הפתיחה של האלבום החדש.

"My Cosmos Is Mine" הוא רצועה אלקטרונית קודרת שלוקחת קצת מתעשייתי, מהטריפ-הופ, ומסוגי האלקטרוניקה של שנות ה-90 שהיוו השראה לדפש מוד. השיר נפתח בסאונד תופים מרוחק מבשר רעות לפני שהשירה של דייב גאהן נכנסת ספוגת הדהוד: "אל תשחק עם העולם שלי / אל תתעסק עם המוח שלי / אל תטיל ספק במרחב הזמן שלי / הקוסמוס שלי שלי." זה נשמע כאילו השיר מכוון לאדם בודד, אבל הוא הופך להמנון מחאה. "אין נשימות סופיות / אין מוות חסר היגיון", שר גהן סמוך לסוף השיר, לאחר שהוא מתחנן ל “no war” ו“no fear”

'Memento Mori' הוא התקליט הראשון של דפש מוד מאז 'Spirit' של 2017 והראשון שלהם מאז שחבר הלהקה אנדי פלטשר מת בגיל 60, במאי 2022. האלבום מתאפיין בשירים אפלים, ועוסק בין השאר בחיים שלאחר המוות.

דייב גאהן סיפר שהוא היסס בהתחלה לעשות תקליט נוסף. "זה לא היה משהו שצללתי אליו, אני חייב לומר. בהתחלה התנגדתי לא מעט. אמרתי משהו כמו 'אני לא יודע אם אני עדיין רוצה לעשות את זה, לחזור לכל הדברים הרגילים, אבל אז היה משהו קצת יותר מזה מהרגיל".

"זה היה קשור מאוד למגיפה, להיות בבית הרבה יותר זמן, להיות ליד המשפחה והחברים שלי. כשיצאתי מהמגפה שאלתי, 'מה אני בכלל רוצה לעשות עם החיים שלי?' זו השאלה הקיומית שהרבה אנשים שאלו את עצמם. אבל הנה אני כאן! שוב צללתי פנימה, עכשיו אני שוב שוחה בדפש מוד. אני ממש מרוצה ממה שעשינו עם התקליט".

Depeche Mode – My Cosmos Is Mine