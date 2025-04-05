נכון לאפריל 2025, "Blinding Lights" של The Weeknd הוא השיר המוזרם ביותר בכל הזמנים בספוטיפיי, העולה על 4 מיליארד סטרימים. השיר על אהבה בלתי אפשרית מורכב מאלמנטים של מוזיקת פופ וסינת'פופ משנות ה-80, כמו גם קצב אלקטרוני, צליל סינתסייזר והבס.

אחריו "Shape of You" של אד שירן שומר על מיקומו כאחד מהרצועות המוזרמות המובילות של הפלטפורמה.

“Die With A Smile” של ליידי גאגא וברונו מארס זכה לפופולריות יוצאת דופן. השיר צבר למעלה מ-1.8 מיליארד הזרמות, מה שמיקם אותו במקום הראשון בעולם בספוטיפיי במשך 124 ימים רצופים.

הצלחה עולמית של שיר תלויה בשילוב של כמה גורמים — מוזיקליים, שיווקיים, תרבותיים וחברתיים. דרושות לו מלודיה קליטה והפקה איכותית מודרנית ומקצועית, וקצב ש”נתפס באוזן” – לרוב יכבוש לבבות במהירות.

עוד מרכיב שנלקח בחשבון בימינו: ויראליות ברשתות כמו טיקטוק, אינסטגרם משפיעה בצורה דרמטית. שיר שזוכה לאלפי סרטונים עם אותו קטע – מקבל חשיפה עולמית.

דה וויקנד Blinding Lights

השיר המוזרם ביותר בספוטיפיי Blinding Lights של The Weeknd