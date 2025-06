בניגוד לסרטים, שבהם נדיר שניסיון שני (או שלישי) ליצירה מחדש של סרט, מוזיקה היא "חיה" יצירתית מסוג אחר. רק בגלל שהביטלס עשו עבודה נפלאה בשיר אחד לא אומר שג'ואן באז או אלביס פרסלי לא יכלו לעשות את אותו המנגינה בדרכם הייחודית (וזה דבר טוב מאוד, שכן הקטלוג של הביטלס הוא אחד מהמועתקים ביותר בתולדות המוזיקה).

Yesterday השיר המכוסה ביותר בתולדות המוסיקה נחשב גם השיר הטוב ביותר של המאה ה-20, לפי סקר שנערך ע"י הבי.בי.סי. כמה גרסאות יש לשיר הזה? – לפי הגינס – 3,000. (ריי צ'ארלס הקליטו, פרנק סינטרה, אלביס פרסלי) פול מקרטני כתב את הלחן במהירות ובקלות כזו, עד שחשד כי שמע אותו באיזשהו מקום. לפי אחד הסיפורים, הוא קרא לשיר "ביצים מקושקשות", ובהמשך שינה את הטקסט. הוא המתין עוד כמה שבועות עד שהחליט ללכת על השיר, שאל את מקורביו אם הם שמעו את הלחן הזה באיזשהו מקום. מקרטני נזקק לעוד כמה שעות במהלך חופשה בליסבון עם חברתו ג'יין אשר כדי להשלים את המילים.

שיר אהבה פשוט להפליא: אתמול הכל נראה טוב ויפה, האהבה נראתה משחק קל, אבל התחושה הייתה מטעה. מדוע היא עזבה?– שר מקרטני ומתגעגע לאתמול.המנגינה הקסומה היא שהעניקה לו חיי נצח. מקרטני ניגן אקווסטית לבדו. זו הייתה הפעם הראשונה, שחבר להקה אחד הקליט ללא חבריו. הוא רצה לנגן השיר בסולם סול מז'ור, משום שכך היה לו נוח לנגן אותו בגיטרה, אך לשיר אותו בסולם פה מזו'ר, שבו העדיף לשיר.

זהו אחד השירים היחידים של הביטלס המזוהה עם מוסיקה קלאסית – בהיותו מבוצע ע"י רביעיית נגני מיתר. בעניין הזה היה למקרטני ויכוח עם מפיק השיר ג'ורג' מרטין: "אל תשכח שאנחנו להקת רוק", אמר לו. מרטין השיב לו: "בוא ננסה. לא ילך – נחזור לעיבוד אחר". אחרי שמקרטני שמע את התוצאה, הוא השתכנע. השיר הזה יותר מכל שיר אחר קירב את הלהקה לקהל שוחרי המוסיקה הקלאסית. אגב, פרט למקרטני, החברים האחרים לא תרמו דבר במהלך הקלטות השיר שנערכו בין ה-14 וב -17 ביוני 1965.

מהו קאבר טוב? גרסת כיסוי או גילוי?

שרים את ספר השירים של לנון ומקרטני

השיר המכוסה ביותר במוסיקה

1. Yesterday – הביטלס

2. My Way – פרנק סינטרה

3. Amazing Grace – ג'ון ניוטון/ ג'ון באאז

4. Imagine – ג'ון לנון

5. Louie Louie – ריצ'ארד ברי

6. Twist And Shout – הפופ נוטס

7. Hallelujah – לאונרד כהן

8. Summertime – אבי מיטשל/ בילי הולידיי

9. Over The Rainbow -D'ודי גארלנד

10. Fever – פגי לי

