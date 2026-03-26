השיר פומפיי של Bastille חצה שני מיליארד השמעות בספוטיפיי

פומפיי נהרסה בהתפרצות הר הגעש וזוב לפני כמעט 2,000 שנה, והשיר שמתייחס לאירוע עדיין עומד כאחד השירים הפופולריים ביותר של המאה ה־21. הלהיט של באסטיל Bastille משנת 2013 הגיע לאחרונה לציון דרך סטטיסטי נוסף, כשחצה את רף שני מיליארד ההשמעות ב־Spotify.

"פומפיי" היה להיט עולמי עם יציאתו. בתקופה שבה לא הרבה שירי רוק התקרבו לראש מצעדי הפופ, שיר האלט־רוק עם השפעות הסינתיסייזר הגיע למקום השני בבריטניה (מולדת הלהקה) ולמקום החמישי בארה״ב. בסקוטלנד ובאירלנד הוא הגיע למקום הראשון. בשנת 2013 הוא שהה שיא של שבעה שבועות במקום הראשון במצעד הסטרימינג הרשמי של בריטניה, והיה השיר השני הכי מושמע במדינה באותה שנה. עד קיץ 2014 הוא כבר הפך לשיר המושמע ביותר אי פעם בבריטניה. למרות שמאז נשבר השיא הזה, הלהיט הגדול של בסטיל עדיין נחשב לאחד משירי הסטרימינג הבולטים, והוא אחד לפחות מ־300 שירים בהיסטוריה שחצו את רף שני מיליארד ההשמעות.

סולן הלהקה, דן סמית' , סיפר על ההשראה לכתיבת השיר: "קראתי ספר שהיה בו צילום של האנשים שנתפסו בהתפרצות הגעש. זה דימוי מאוד אפל וחזק, וזה גרם לי לחשוב כמה משעמם זה בטח היה רגשית אחרי האירועלהיות תקוע באותה תנוחה מאות ומאות שנים. אז השיר הוא סוג של שיחה דמיונית בין שני אנשים שנתקעו אחד ליד השני בתנוחת המוות הטרגית שלהם."

כסינגל בכורה, השיר הספיק כדי להזניק את הקריירה של בסטיל להצלחה גדולה. דן סמית’ אמר ב־2020: "זה איפשר לנו לצאת להופעות ולהוציא מוזיקה כמעט בכל מקום. ומאז, בעצם לא עצרנו."

"פומפיי" הוא דוגמה לשיר שמחבר בין נושא אפל והיסטורי, מוזיקה קליטה ואנרגטית והצלחה מסחרית אדירה- שילוב שהפך אותו לאחד השירים הזכורים והמשפיעים של העשור.

האנשים בעיר "תקועים" במוות פתאומי, בלי יכולת לברוח, מצב שמוביל לתחושה של קיפאון, חוסר אונים וחוסר שליטה.

“?But if you close your eyes / Does it almost feel like / Nothing changed at all”. השיר מתאר מצב שבו כל האירועים הקטסטרופליים סביבך לא ממש משנים אותך פנימית.. יש תחושת חוסר שינוי וחוסר שליטה על המציאות – כמו האזרחים של פומפיי שנקברו תחת האפר.

פומפיי מייצגת את היכולת שלנו להיתקע ברגשות ובאירועים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם. המפגש בין חיי היומיום לבין “האפר” של הקטסטרופה מדגיש את הניגוד בין רגשות פנימיים לבין מציאות חיצונית.

השיר פומפיי של Bastille חצה שני מיליארד השמעות בספוטיפיי

Eh, eheu, eheu

Eh, eheu, eheu

Eh, eheu, eheu

Eh, eheu, eheu

Eh, eheu, eheu

Eh, eheu, eheu

Eh, eheu, eheu

Eh, eheu, eheu

I was left to my own devices

Many days fell away with nothing to show

And the walls kept tumbling down in the city that we love

Grey clouds roll over the hills bringing darkness from above

But if you close your eyes

Does it almost feel like nothing changed at all?

And if you close your eyes

Does it almost feel like you've been here before?

How am I gonna be an optimist about this?

How am I gonna be an optimist about this?

We were caught up and lost in all of our vices

In your pose as the dust settled around us

And the walls kept tumbling down in the city that we love

Grey clouds roll over the hills bringing darkness from above

But if you close your eyes

Does it almost feel like nothing changed at all?

And if you close your eyes

Does it almost feel like you've been here before?

How am I gonna be an optimist about this?

How am I gonna be an optimist about this?

Eheu, eheu

Eh, eheu, eheu

Eh, eheu, eheu

Eh, eheu, eheu

Oh, where do we begin?

The rubble or our sins?

Oh, oh, where do we begin?

The rubble or our sins?

And the walls kept tumbling down in the city that we love

Grey clouds roll over the hills bringing darkness from above

But if you close your eyes

Does it almost feel like nothing changed at all?

And if you close your eyes

Does it almost feel like you've been here before?

How am I gonna be an optimist about this?

How am I gonna be an optimist about this?

If you close your eyes

Does it almost feel like nothing changed at all?