התקווה וסבא אורי (תמיר בר) 6 מכת זקנה

הניסיון לחבר בין מוזיקת הרגאיי הקלילה והקצבית של להקת "התקווה 6" לבין ההומור הנונסנסי והדמות האייקונית של "סבא אורי" (בגילומו של תמיר בר) מתגלה כפספוס. השיר אמנם מנסה להצחיק ולייצר מניפסט משעשע על משבר גיל ה-40 והזקנה, אך הוא נופל למלכודת של קלישאות חבוטות, תובנות קלושות והומור חסר מעוף.

הטקסט של השיר סובב כולו סביב "צרות" של אנשים שחצו את גיל 40, אך במקום להציא זווית מקורית או חכמה על התבגרות, הוא מגיש למאזין רשימת מכולת של סטיגמות רפואיות והתנהגותיות: שורות כמו "חזרו לי הבדיקות עם תוצאה קצת מדאיגה / טריגליצרידים וסוכר קולסטרול בחריגה" או "בסקווטים התעלפתי" הן הומור שחוק. אין כאן שום תובנה אמיתית על הזמן שחולף, אלא סתם תיאור רפואי יבש במסווה של חריזה.

התלונות על חוסר ההבנה בטכנולוגיה עכשווית ("איך מפעילים את הטיקטוק / פעם יצאתי לדיסקו היום הילדודס בהיפ הופ") מציגות את הדובר באור פשטני להחריד. הניגוד הנדוש בין "דיסקו" של פעם ל"היפ הופ" של היום הוא עצלנות כתיבתית.

השורות שנועדו להביא את הנונסנס של תמיר בר ("חולם על יונה לייבזון מתעורר במאצ׳טונים") מרגישות תלושות ולא משרתות את הנושא. זהו הומור סתמי שמנסה לזרוק שמות מוכרים לחלל האוויר רק בשביל החרוז או הגימיק הרגעי, ללא פואנטה קומית אמיתית.

מבחינה מוזיקלית, "התקווה 6" נשארת באזור הנוחות המוחלט שלה, וזו בדיוק הבעיה.השיר מבוסס על אותו גרוב רגאיי קליל, מקפיץ ואופטימי שהלהקה מייצרת כבר שנים. השילוב בין המילים ה"מדוכדכות" על הזקנה לבין המוזיקה השמחה אמנם נועד לייצר אירוניה, אך בפועל המנגינה מרגישה שיווקית וממוחזרת. אין כאן שום תעוזה מוזיקלית או התפתחות בעיבוד.

לקראת סוף השיר, הקצב הדרמטי של הרגאיי נעצר והשיר עובר לליווי אקוסטי שקט ושירה איטית יותרהמעבר הזה מנסה לייצר רגע "מרגש" או מפוכח של השלמה עם הזקנה ("נראה לי התבגרתי ווואלה התרגלתי אל הזקנה"), אך מכיוון שהשיר כולו היה שטחי, המהלך הזה מרגיש מאולץ ולא משיג את האפקט הרגשי הרצוי.

הדמות של סבא אורי מ"ארץ נהדרת" היא יצירה קומית מבריקה של תמיר בר – דמות קיצונית, מביכה, חסרת מודעות עצמית ומלאת אנרגיה של זקן שמסרב להזדקן.

בתוך השיר הזה, הנוכחות שלו ושל תמיר בר הולכת לאיבוד. במקום להביא את הטירוף והסאטירה של הדמות, הוא משתלב בתוך הבית השני עם שורות די רגילות על "שנצ בשש" או "מפרק ירך". הניסיון "להביך את הדודים" על רחבת הריקודים מתמוסס לתוך ההפקה השגרתית של הלהקה, והפוטנציאל של תמיר בר כמנוע קומי מטורף פשוט לא ממומש.

"מכת זקנה" הוא שיר שמנסה לרכוב על שני טרנדים: המוזיקה המקפיצה של התקווה 6 והפופולריות הקומית של תמיר בר. במבחן התוצאה, מדובר ביצירה שטחית. התובנות על ההזדקנות נשארות ברמת ה"כואב לי הגב" וה"יש לי סוכר", ההומור נותר סתמי ולא מתוחכם, והתוצאה היא שיר הומוריסטי חביב לרדיו, אך כזה שנשכח ברגע שהצליל האחרון גווע.

התקווה וסבא אורי (תמיר בר) 6 מכת זקנה תסריט ובימוי: אופיר בועז

והנה הופ עוד שיערה לבנה

הדאגות שמפריעות לי בשינה

ולא אכלתי מטוגן חצי שנה

בסקווטים התעלפתי

נראה לי שחטפתי

כן כן כן חברות וחברים

מכריי וידידיי

זה מוקדש לכל המבוגרות והמבוגרים

כל השיקסעס

אלה שעברו את גיל ה-40

40?

איזה פישר

אנחנו כבר לא צעירים

העירה!

טוב מסתבר שנגמרה לי החגיגה

יש לי משקפיים אבל רק לנהיגה

חזרו לי הבדיקות עם תוצאה קצת מדאיגה

יש ממצאים?

טריגליצרידים וסוכר קולסטרול בחריגה

ואני כבר לא מבין איך מתנהלים פה

לא!

איך מפעילים את הטיקטוק

טיקטוק

פעם יצאתי לדיסקו

היום הילדודס בהיפ הופ

איי מיינור

אני רוקד כואב לו בצד

מסתכלים עלי מוזר מהצד

פתע אני ממלמל איזה משיגנע גוועלד

אם כן תגידו לי תגידו לי הכיצד

והנה הופ עוד שיערה לבנה

דאגות קצת מפריעות לי בשינה

ולא אכלתי מטוגן חצי שנה

בסקווטים התעלפתי

נראה לי שחטפתי

וואי וואי וואי הקפאין שאני צורך

אם לא נתתי שנצ כבר בשש אני דועך

רשום לחדר כושר אבל אף פעם לא הולך

מעל 4 מדרגות אני מחליף מפרק ירך

סבא אורי!

על רחבת הריקודים אני מביך את הדודים

שנייה לפני הדרופ אני מעביר להסקטים

הברמנית עושה לי שמוזינג פודינג פלרטוטים

חולם על יונה לייבזון מתעורר במאצ׳טונים

הופס

והוא רוקד כואב לו בצד

מסתכלים עליו מוזר מהצד

ובכן ככל הנראה נהייתי מבולבל במקצת

אם כן תגידו לי תגידו לי הכיצד

והנה הופ עוד שיערה לבנה

ודאגות קצת מפריעות לי בשינה

לא אכלתי מטוגן חצי שנה

בסקווטים התעלפתי

נראה לי שחטפתי

מכת זקנה

והנה הופ עוד שיערה לבנה

ודאגות קצת מפריעות לי בשינה

לא אכלתי מטוגן חצי שנה

בסקווטים התעלפתי

נראה לי שחטפתי

מכת זקנה

מכת זקנה

והנה הופ עוד שיערה לבנה

הדאגות שמפריעות לי בשינה

ולא אכלתי מטוגן חצי שנה

בסקווטים התעלפתי

נראה לי שחטפתי

כן כן כן חברות וחברים

מכריי וידידיי

זה מוקדש לכל המבוגרות והמבוגרים

כל השיקסעס

אלה שעברו את גיל ה-40

40? איזה פישר

אנחנו כבר לא צעירים

העירה!

טוב מסתבר שנגמרה לי החגיגה

יש לי משקפיים אבל רק לנהיגה

חזרו לי הבדיקות עם תוצאה קצת מדאיגה

יש ממצאים?

טריגליצרידים וסוכר קולסטרול בחריגה

ואני כבר לא מבין איך מתנהלים פה

לא!

איך מפעילים את הטיקטוק

טיקטוק

פעם יצאתי לדיסקו

היום הילדודס בהיפ הופ

איי מיינור

אני רוקד כואב לו בצד

מסתכלים עלי מוזר מהצד

לפתע אני ממלמל איזה משיגנע גוועלד

אם כן תגידו לי תגידו לי הכיצד

והנה הופ עוד שיערה לבנה

הדאגות שמפריעות לי בשינה

ולא אכלתי מטוגן חצי שנה

בסקווטים התעלפתי

נראה לי שחטפתי

מכת זקנה

וואי וואי וואי הקפאין שאני צורך

אם לא נתתי שנצ כבר בשש אני דועך

רשום לחדר כושר אבל אף פעם לא הולך

מעל 4 מדרגות אני מחליף מפרק ירך

על רחבת הריקודים אני מביך את הדודים

שנייה לפני הדרופ אני מעביר להסקטים

הברמנית עושה לי שמוזינג פודינג פלרטוטים

חולם על יונה לייבזון מתעורר במאצ׳טונים

הופס

והוא רוקד כואב לו בצד

מסתכלים עליו מוזר מהצד

ובכן ככל הנראה נהייתי מבולבל במקצת

אם כן תגידו לי תגידו לי הכיצד

והנה הופ עוד שיערה לבנה

הדאגות שמפריעות לי בשינה

ולא אכלתי מטוגן חצי שנה

בסקווטים התעלפתי

נראה לי שחטפתי

מכת זקנה

והנה הופ עוד שיערה לבנה

מקפיץ את הילדים לקייטנה

ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה

נראה לי התבגרתי ווואלה התרגלתי

אל הזקנה

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