נרטיב הנפתח בצליל אקוסטי מגיע בהיר ומזוקק לפני שחברים מהתקווה 6 ורביד פלוטניק מחליפים הילוך לרגאיי פריך. זהו שיר אהבה מרחיב־לב, שמעמיד את האהבה כמעשה של חסד, טבע וגורל, למעשה – שיר של הודיה, שמבקש לראות את החיבור הרגשי – לא רק כמשהו פרטי בין שני אנשים, אלא כחלק ממערך קוסמי־רוחני־טבעי.

הוא מתחיל בהאנשה של הטבע כדי לבטא אהבה – "כמו שהשמש מחממת את מדבר הערבה/ כמו שהגשם מקשט את פני הים בכל אדווה/ כמו שכוכב נופל מקריב עצמו למען משאלה…"

וגם: "כמו עץ הזית המטפח ענפיו בהדרגה..." עץ הזית מסמל כאן קשר שמעמיק עם הזמן, סבלנות, התמדה.

שוב – הטבע אינו רק תפאורה, אלא מטאפורה לזוגיות עצמה, לאהבה." – ככה נשמתי אלייך מדברת אהבה", – כלומר – זוהי אהבה אינטואיטיבית, ראשונית, פנימית – לא רק מילולית או גופנית.

הפזמון "איזה מזל = "כל החיים פוקסים וגורל / אם לא הייתה לי קצת עזרה מעל…" הוא המוטו של השיר – אנחנו מאמינים שאנחנו בוחרים, מתכננים – אבל בפועל, רוב החיים הם שילוב של מזל, גורל, והשגחה (או מזל משמים). זו אמירה שיכולה להתפרש גם כאמונה, גם כהודיה על מזל – אבל היא לא מחייבת דתיות. השימוש במילה "פוקסים" (סלנג עממי) מול "גורל" ו"עזרה מעל" יוצר איזון בין קלילות לעומק. זה בדיוק מה שהופך את השיר לכל כך נגיש – הוא מדבר גבוה אבל גם בלשון נמוכה, וזה חלק מהקסם שלו

גפ מוזיקלית – יש כאן איזון בין רצינות לקלילות כייפית. הלחן משדר רגיעה, ההפקה לא מנסה "לרגש בכוח", אלא נותנת לטקסט להוביל. החיבור בין התקווה 6 לרביד פלוטניק מביא את הרוח, האופטימיות, הצלילים הים־תיכוניים. רביד מוסיף אלמנט של רגש אישי. שיר שמצליח להיות גם ישראלי מאוד וגם אוניברסלי ברוח הרגאיי הנושבת בגבו.

התקווה 6 רביד פלוטניק איזה מזל

כמו שהשמש מחממת את מדבר הערבה

כמו שהגשם מקשט את פני הים בכל אדווה

כמו שכוכב נופל מקריב עצמו למען משאלה

כך דרכינו הצטלבו בנקודה הנכונה

כמו עץ הזית המטפח ענפיו בהדרגה

כמו הירח שמאיר לי את דרכי בחשיכה

כמו עננים שממטירים על הארץ הטובה

ככה נשמתי אלייך מדברת אהבה

איזה מזל כל החיים פוקסים וגורל

אם לא הייתה לי קצת עזרה מעל

איך היינו נפגשים בכלל

איזה מזל כל החיים פוקסים וגורל

אם לא היתה קצת עזרה מעל

איך היינו נפגשים בכלל

איזה מזל איזה מזל

כמו גוזל פורס כנף לראשונה בלי אזהרה

כמו העיניים של הבן שלי מביט בי חזרה

גבעול קטן ודאי ישרוד את הסופה ללא חשש

וסוף הלילה יבשר על בואו של יום חדש

במטוטלת החיים אנו זזים מצד לצד

בין משברים לרגעים מאושרים הם כאחד

בין האתמול אל המחר בין מחשבה למחשבה

ככה תשוקתי אלייך כמו אש הלהבה

איזה מזל כל החיים פוקסים וגורל

אם לא הייתה לי קצת עזרה מעל

איך היינו נפגשים בכלל

איזה מזל כל החיים פוקסים וגורל

אם לא היתה קצת עזרה מעל

איך היינו נפגשים בכלל

איזה מזל

התקווה 6 פייסבוק