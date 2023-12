ה-BBC ספג אש על בחירת אולי אלכסנדר לנציג בריטניה באירוויזיון אחרי שהאשים את ישראל במשטר אפרטהייד ובביצוע טיהור אתני

ה-BBC ספג אש על בחירת אולי אלכסנדר לנציג בריטניה באירוויזיון אחרי שהאשים את ישראל ב"משטר אפרטהייד" ובביצוע טיהור אתני. אולי אלכסנדר, בן 33, נבחר על ידי השידור הציבורי של בריטניה לייצג את בריטניה בתחרות המוזיקה הבינלאומית בשוודיה במאי.

בעקבות בחירתו, דיווחי הוא חתם על מכתב באוקטובר שהוציאה קבוצת פעילי הלהט"ב Voices4London, המאשימה את ישראל ב"רצח עם" בעזה וטען כי "ממשלת ישראל ממשיכה למחוק שושלות שלמות של משפחות פלסטיניות". אלכסנדר לא התייחס לחלוטין לפשע נגד האנושות שעשה החמאס בתושבי ישובי עוטף עזה. ה-BBC, ספגה כידוע, גל ביקורת על סיקור מלחמת ישראל-חמאס מצד מפלגת השלטון השמרנית בבריטניה, שגרירות ישראל וקבוצות אחרות על הבחירה באלכסנדר. דובר שגרירות ישראל אמר גם ל"טלגרף" כי "שוב, ה-BBC נכשל באחריותו המוסרית בדבקותו בסטנדרט של משוא פנים".

אוליבר אלכסנדר תורנטון (נולד ב-15 ביולי 1990) הוא זמר ושחקן אנגלי. נחשף כסולן להקת הפופ Years & Years בעלת הישג של שני אלבומים במקום הראשון במצעד האלבומים בבריטניה, כולל סינגל במקום הראשון וכשחקן, הוא זכה לשבחי המבקרים על הופעתו כריצ'י טוזר בסדרת הדרמה של ערוץ 4 It's a Sin (2021). אלכסנדר היה מועמד שש פעמים לפרסי Brit, וגם לפרס הטלוויזיה של האקדמיה הבריטית לשחקן הטוב ביותר ולפרס הטלוויזיה של המבקרים לשחקן הטוב ביותר.

