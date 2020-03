כל העולם מצעדי להיטים. נכון לימים אלה, יש מי שמכין רשימות מחדרי הבידוד. מוסיקה תציל מההסגר. You'll Never Walk Alone, "לעולם לא תלך לבד", של להקת "גרי וקוצבי הלב" Gerry and the Pacemakers עומד בראש טבלת שירי הבידוד הקלאסיים של מגיפת הקורונה.

"לעולם לא תלך לבד" הוא שיר מתוך המחזמר Carousel משנת 1945, לפני ש – Gerry and the Pacemakers עשו לו קאבר שהגיע לראש המצעד בבריטניה ב-1963.

את דירוג שירי הבידוד עושה גוף הנקרא Official Charts Company, על בסיס ההאזנות הגדולות בשירותי סטרימינג ביותר באתרים הבולטים, ביניהם ספוטיפיי, יוטיוב ואפל מיוזיק. "לעולם לא תלך לבד" עלה ב -150%, ועשרות תחנות רדיו השמיעו את השיר בשבוע האחרון. שירים אחרים שנמצאם בטבלת חמשת המuאזנים ביותר הם של של אקון, פרנק אושן ופוליס. הרשימה מורכבת מקלאסיקות מעודדות, שירי בידוד 'אפוקליפטיים' ושירים אהובים על ילדים.

אקון תופס מקום שני עם Locked Up ומקום חמישי עם Lonely. במקום השלישי, להקת פוליס עם שיר ששמו הולך לפניו בימים שנזהרים מהדבקה – Don't Stand So Close To Me. במקום הרביעי Lost של פרנק אושן.

שירים אחרים: It's the End of the World של R.E.M, ג'ון לנון – Imagine, שלאחרונה שימש את גל גדות לתיאום שירה משותפת משובצת כוכבים.

1. You'll Never Walk Alone Gerry and the Pacemakers 2. Locked Up Akon 3. Don't Stand So Close To Me The Police 4. Lost Frank Ocean 5. Lonely Akon 6. Move Your Feet Junior Senior 7. Imagine John Lennon 8. It's the End of the World as We Know It REM 9. Reach S Club 7 10. Everybody Hurts REM

