וויו פארקה טורה סדרת מוסיקת העולם בבית האופרה אורחים עידן רייכל יוסי פיין

בשלב מסוים, לוויו פארקה טורה נמאס מקהל יושב שמתבונן בו. ובאמת, במשכן לאומנויות הבמה, קהל רגיל להקשיב למוסיקה בישיבה, לא לרקוד אותה. הוא גם לא יבין רמזים וקריצות שאומרים לו – יאללה, תרים את הישבן מהכיסא המרופד. במשכן אתה (האמן) חייב לפנות לאדוני ולגבירתי ולומר להם מפורשות: חבר'ה לא מתאים לי שאתם ממשיכים לשבת. אז תרימו את עצמכם. אתם לא מבינים את זה באנגלית? צרפתית?

קהל ממושמע לא יסרב. ואמנם, בחמשת השירים האחרונים של להקת פארקה טורה – גם קשישים מוגבלים לא נשארו לשבת. הייתה חגיגה. תרצו – חגיגת מוסיקת עולם. תרצו – שמחת האפרו-רוק-דאב-פאנקי. יו-ניים-איט. הקהל רקד. החבורה של טורה רקדה בתנועות מדליקות, ואפילו "אילצו" את עידן רייכל, היועץ האומנותי, שהיה שם כמעט כל הערב – לצאת במחול.

תזכורת: אנחנו במופע הראשון של סדרת מוסיקת העולם החדשה במשכן. הפתיחה היא של וויו פארקה טורה – Vieux Farka Toure ממאלי – ערב שהוא שילוב של מוסיקה מאלית אפריקנית מסורתית עם גרוב מערבי הכולל רוק'נ'רול, רגאיי, בלוז, פופ וסלסה.

אביו, עלי פארקה טורה, נחשב לאחד מגדולי הגיטריסטים המאליים הבינלאומיים, מי שהוכיח שאת הנשמה האמיתית של הבלוז ניתן למצוא במערב אפריקה.

טורה הבן לעומתו, הצליח לצעוד אל מחוץ לצילו של אביו, כאשר הגיע עם רעיון עוד יותר רדיקל י– שילוב של הצליל המאלי השורשי עם הסאונד חוצה הז'אנרים של להקות הג'אמים ומוסיקת הדאב מג'מייקה.

קודם כל זהו צליל הגיטרה של טורה. האיש הוא סוג של קוסם. הצליל הוא אחר. כולו נמצא שם בכל קטע וקטע, מסתלסל לתוכו. זה הצליל של פארקה טורה אחד, יחיד במינו.

קולו של טורה – טבעי לחלוטין, אם כי לטעמי חסר קצת ניואנסים, בטח יחסית לנגינת הגיטרה שלו. וויו הולך בעקבות אביו עלי בצליל בהיר, גבוה יותר. למעשה, השוואה בין הבן לאב בלתי נמנעת במיוחד בקטע Walaidu, שנוגן בזמנו ע"י עלי האב והגיטריסט האגדי ריי קודר. וויו עיצב מחדש את הקטע, האריכו, ללא ספק אחד השיאים של הערב ובהשתתפות עידן רייכל על הקלידים.

בקטע השני של הערב השתלב בהרכב מתופף בנוסף לאנשי ההקשה לגיטריסט (טורה) ולנגן הבס. כדי להוסיף את הפאנקי דאב, הוזמן יוסי פיין, נגן הבס הישראלי המהולל לקטעים Djarabi ול – Souba Souba, גם הם מהאלבום Fondo.

לא צריכים להבין מילים. באמת שלו. המוסיקה פשוטה, קצבית רפטטיבית. מישהו תיאר את המוסיקה הזו כמו מסע מהמדב לגן עדן.

בתום החגיגה הגרובית, אתה מבין מדוע וויו פארקה טורה הוא סופרסטאר גלובלי, שאכן יצא מהצל של אביו ומייצג נפלא את הקול של המאה האפריקנית החדשה. עם הרבה ביטחון, שמחה וקשר עם הקהל.

שירים

Paradise, Fafa, Arabique, Djarabi (עם יוסי פיין על הבס) Souba Souba (עם יוסי פיין), Nouveau (עם עידן רייכל – קלידים), Walaido (עם עידן רייכל), Borei, Cheri Le, Wosoubour, A Oumanakai (עם עידן רייכל), Sarama (עם עידן רייכל ויוסי פיין)

