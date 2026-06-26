עושים רמיקס ל"ויהי אור" של התקווה 6 כמקדם מכירות לפסטיבל התמר. מאחורי הגרסה צמד המפיקים Vini Vici, מתן קדוש ואבירם סהרי, הצמד שמאופיין במוזיקת פרוגרסיב-פסייטראנס וגם דרוויש (דוד אברמוב) הנחשב לדמות מוערכת במיוחד בקרב קהילת הטראנס העולמית. בעוד שהרכבים כמו Vini Vici הפכו את הפסייטראנס לחלק מהמיינסטרים של פסטיבלי EDM, דרוויש מזוהה יותר עם השורשים של התרבות הפסיכדלית ועם הסאונד האותנטי של הסצנה.

"ויהי אור" שיצא בשנה שעברה על בסיס הפסוק שמתאר את אחת מהאמירות הראשונות של אלוהים בעת בריאת העולם. סיעור המוחות מאחורי הטקסט של "התקווה 6" התלהב כל כך מהעתיד האופטימי המצפה לעם ישראל בימים שאחרי השבעה באוקטובר, שהוא נזקק לתיאור הבריאה כדי לייצר חזון המשול לגאולת ישראל – "נוציא לאור את הטוב בינינו הנה יום חדש עלה וכולם יחזרו הביתה ולא נדע עוד מלחמה". ועל כך ייאמר – אשרי המאמינים, ובלי ציניות.

״ויהי אור״, שיר הנושא של האלבום בשם הזה, הינו שיר תפילה וכמיהה לימים החדשים, אותם ימים מוארים להם אנו מייחלים ומצפים תקופה כל כך ארוכה וקשה. זהו ביטוי ותיאור הציפייה הארוכה לבשורות הטובות, לחזרה הביתה, לשמחה נטולת המצפון, לאנחת הרווחה הגדולה של סוף מלחמה וכמובן, התקווה – ששורדת את הכל.

עמרי גליקמן ושות' נשארו נאמנים למסלול מיינסטרימי המשלב טקסטים פשוטים בפופ קליט, קצב מזיז, גרוב רוקיסטי רך, היפ הופ ודאנסהול. געם שירה מדוברת–מנגנת, קרוב יותר לדיבור שמשתלב בתוך המנגינה. במקור – העיבוד לכלי נשיפה העצים את השיר. עכשיו מצפים ששיר ידליק אור גדול בהופעת של הלהקה בפטיבל התמר.

הרמיקס של Mini Vici ודרוויש לשיר "ויהי אור" של התקווה 6 הוא עיבוד אלקטרוני המעניק לשיר גוון חדש. השינויים העיקריים שהרמיקס מבצע כוללים: טרנספורמציה לסגנון אלקטרוני, מה שמשנה את האווירה הכללית של הרצועה לעומת המקור. העיבוד משלב אלמנטים של מוזיקה אלקטרונית (כגון קצב והפקה מודרנית) תוך שמירה על המילים והלחן המקוריים של השיר, מה שיוצר שילוב בין המסר של התקווה 6 לסאונד עדכני. בפועל, הרמיקס הופך את השיר למתאים יותר למועדונים או לרחבות ריקודים, תוך שהוא מוסיף רובד נוסף של אנרגיה וקצב לעיבוד המקורי.

התקווה 6 – ויהי אור – הביצוע המקורי

ויהי אור של התקווה 6 מגיע לפסטיבל התמר ברמיקס חדש

התקווה 6 – ויהי אור

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